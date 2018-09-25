Виталий Веркеенко. Фото: ИА PrimaMedia

Мне до сих пор предлагают взятки и «совместные темы» - мэр Владивостока о проблемах города

Виталий Веркеенко в интервью пресс-службе мэрии рассказал о самых болевых, по его мнению, точках столицы Приморья

25 сентября, PrimaMedia. Про дефицит бюджета, утечку денежных потоков в чужие карманы, дороги промокашки, коррупцию, о предложениях делать различные "совместные темы", а также что ожидает столицу Приморья в будущем, рассказал мэр города Виталий Веркеенко в интервью пресс-службе администрации Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам главы краевого центра, Владивосток обеспечивает более половины бюджета Приморского края, ежегодно собирая 56 млрд рублей, а обратно получает лишь 6 млрд.

По его мнению, это самое несправедливое распределение межбюджетных трансфертов между регионом и муниципалитетом в России.

"Простой пример — полномочия по садам и школам передали муниципалитетам. Вместе с субвенциями лишь на мизерные зарплаты учителям и воспитателям и смехотворные суммы на питание. А потом сказали и через суд и приставов еще и потребовали новые окна, спортплощадки, оборудование для классов, ремонт и новую пожарную сигнализацию. Я что, против защитить наших детей?! Но зачем через суд заставлять? Денег дайте (наши же, заработанные в городе), а не исполнительные листы! Только по капремонту их на общую сумму более 2 млрд рублей. Еще одна афера мошенников, обокравших город", — сказал Веркеенко.

"Это другая сторона медали — из города выжаты все соки. Все возможные денежные потоки идут не в бюджет, а в чей-то карман. На этом фоне, честно, раздражают "благодетели", которые с барского плеча раздают дешевую рыбу или устраивают пир во время чумы. Вот где нужен блокчейн, так это в оценке законности и качества накопленного капитала. Чтоб не случилось так, что олигарх украл миллиард у народа, а потом пафосно раздал 100 рублей по копейке под рукоплескание. Как из рубля получился миллиард? Справедливо людям это видеть", — продолжил мэр Владивостока.

Виталий Веркеенко считает, что результат этой медали для города – нищенский бюджет, в десятки раз ниже нормы, колоссальный износ дорог и инженерной инфраструктуры. Также он уверен, что нужно менять стереотип и отношение к происходящему как у чиновников, так и у жителей.

"Поэтому я призывал всех проснуться. Мусорят не инопланетяне, и коррупцию провоцируют не чиновники зачастую. За это время я увидел, что очень многие по разным причинам вовлечены в беззаконие или закон не во благо. От неуплаты НДФЛ и патентов до различных "тем" и взяток. Причем на поверку оказалось, что сами же предприниматели вынуждены были их инициировать, ведь так "быстрее и дешевле"… Не знаю, как получилось так, что нормой жизни стало "дать на лапу", но я это сломаю", — рассказал глава города.

"Повышение эффективности и оптимальные решения. Это непростая работа, очень непростая. Возможно, даже законно, лично зарабатывать сотни миллионов доходов ежегодно. Но я же хочу сделать Владивосток процветающим, впахивая за зарплату в 78 тысяч рублей. Знаете, мне до сих пор предлагают взятки, откаты, "совместные темы"... Да поймите вы уже! Это не PR, не популизм и не имидж. Это Веркеенко. Это мой город", — подытожил Виталий Веркеенко.

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