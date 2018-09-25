Международная выставка "Строительство" пройдет в Приморье с 27 по 29 сентября. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Свою продукцию представят около 100 компаний из пяти стран (ИНФОГРАФИКА)

25 сентября, PrimaMedia. Международная выставка "Строительство" пройдет в Приморье с 27 по 29 сентября. Свою продукцию представят около 100 компаний из пяти стран. В этом году на мероприятии впервые будет представлен проект "Справочная недвижимость", основная цель которого – помочь жителям края получить квалифицированную и достоверную информацию о проведении сделок с недвижимостью и решить квартирный вопрос, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Проект "Справочная недвижимость" будет представлять из себя консультативную площадку, где застройщики, риелторы, юристы, сотрудники страховых компаний и банковских организаций расскажут посетителям, заинтересованным в приобретении или строительстве жилья, как правильно провести сделку и что необходимо знать, чтобы не стать жертвой мошенничества со стороны недобросовестных застройщиков, а также предоставят информацию практически обо всех домах, строящихся во Владивостоке.

Выставка также поможет людям, заинтересованным в строительстве собственного жилого дома. Участники экспозиции представят таким посетителям новые современные технологии в сфере домостроения и помогут подобрать нужные решения применительно к той территории, где планируется строительство.



Международная выставка "Строительство". Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, 26-ая международная выставка "Строительство" организована администрацией Приморского края совместно с ООО "Дальэкспоцентр" под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Мероприятие объединит строителей, проектировщиков, архитекторов, производителей строительных материалов, продавцов оборудования и всех желающих жителей и гостей Приморья.

Мероприятие пройдет 27-29 сентября с 10.00 до 18.00 на площадке экспо-центра ТРК "Приморское кольцо" по адресу: Приморский край, Артем, улица Приморское кольцо, 1.

Ознакомиться с подробной программой и условиями участия в мероприятии можно по ссылке.