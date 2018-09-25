Семь новых модульных котельных запустят к началу отопительного сезона в Приморье. Фото: Глеб Ильинский

Экономический эффект от установки таких котельных составляет почти 146 млн рубле

25 сентября, PrimaMedia. Краевое предприятие "Примтеплоэнерго" завершает работы по установке и подключению семи новых автоматизированных модульных котельных в поселке Козьмино Находкинского городского округа, селе Красный Кут и станции Старый Ключ Спасского района, а также в Партизанске, поселке Лазо, селе Тайга Дальнегорского городского округа и селе Чугуевка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщил директор Партизанского филиала "Примтеплоэнерго" Игорь Сыч, в Партизанске несколько домов остались без обслуживающей организации, которая обеспечивала и теплом этот жилищный фонд. Функция теплоснабжения данной территории была передана Примтеплоэнерго. Принято решение – для возобновления подачи тепла в указанные дома установить новую модульную котельную.

В поселке Лазо запуск таких котельных позволит снизить нагрузку на основную котельную и перераспределить мощности. "Обе модульные котельные уже установлены на фундамент, сейчас идет подключение тепловых сетей. После завершения всех работ планируем получить разрешение на ввод и запустить объекты в эксплуатацию", – отметил директор филиала.

По информации директора Находкинского филиала предприятия Ивана Коломейца, в поселке Козьмино функционировала мазутная котельная, которая расположена достаточно далеко от отапливаемых объектов. Протяженность тепловых сетей до котельной – более 1,5 км, в связи чем происходили существенные потери тепловой энергии. Кроме того, сама котельная, работающая на дорогостоящем мазутном топливе, неэффективна и неэкономична. По этой причине было принято решение вывести данную котельную из работы и запустить вместо нее автоматизированную модульную.

"В настоящее время на объекте ведется монтаж тепловых сетей к новой котельной. До конца октября планируем осуществить её запуск", – сообщил Иван Коломеец.

Главный инженер Дальнегорского филиала "Примтеплоэнерго" Сергей Быков отметил, что причина замены котельных в селах Тайга и Чугуевка – их неэффективность. По его словам, в селе Тайга расположена мазутная котельная, дорогостоящая с точки зрения экономики. Мазут – дорогой вид топлива, цена на который постоянно растет. Для экономии средств и повышения эффективности качества теплоснабжения на данной территории устанавливается новая автоматизированная модульная котельная. В Чугуевке ведется установка котельной вместо ранее действующей угольной, техническое состояние которой уже не позволяет ее ремонтировать.

"Не было целесообразности вкладывать финансовые средства на ее поддержание, поэтому также было принято решение заменить ее на модульную", – подчеркнул Сергей Быков.

В селе Тайга автоматизированная модульная котельная уже установлена, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы, а в Чугуевке близится к завершению подключение котельной к электроэнергии.

По информации директора Спасского филиала Геннадия Шульги, ранее два дома на станции Старый Ключ отапливала котельная при исправительной колонии №33.

"В настоящее время колония отапливать дома не может. По просьбе местной администрации Примтеплоэнерго устанавливает котельную в районе станции Старый Ключ для теплоснабжения этих домов. В селе Красный Кут новая котельная устанавливается вместо ранее действующей малоэффективной. Все работы по установке двух новых котельных будут завершены в первой половине октября", – отметил директор филиала.

Напомним, что подпрограмма "Автоматизированные модульные котельные" появилась в Примтеплоэнерго в 2015 году. Цель мероприятий – повышение качества теплоснабжения, а также увеличение эффективности использования топлива. В числе первых были заменены котельные, находящиеся в аварийном состоянии, а также котельные, работающие на мазуте. Всего за этот период установлено 110 автономных модульных котельных.

Как отметили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, опыт эксплуатации модульных котельных показал их высокую надежность и эффективность. Кроме того, котельные оснащены пыле— и газоочистными установками, снижающими выбросы в атмосферный воздух до минимальных значений. Продукты горения топлива накапливаются в специальном бункере и вывозятся по мере его заполнения с последующей утилизацией. Также в крае ведется активная работа по подготовке сетей к отопительному сезону в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

Экономический же эффект от установки автоматизированных модульных котельных составляет почти 146 млн рублей.