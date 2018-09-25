Администрация Приморского края. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Выплаты еще на 27 млн рублей получат приморцы за ущерб в 2016 году от «Лайонрока»

Основную часть средств направят на выплаты жителям Ольгинского района

25 сентября, PrimaMedia. Около 27 млн рублей направил федеральный бюджет на выплаты приморцам, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" в 2016 году. Материальную помощь получат 26,5 тысяч семей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, основную часть средств направят на выплаты жителям Ольгинского района. 25,5 тысяч человек получат по 10 тысяч рублей. "Несколько семей получат по 50 и 100 тысяч рублей. Это жители Лесозаводска, Тернейского и Красноармейского районов", – уточняют специалисты.

Отметим, что сегодня продолжают получать выплаты из краевого бюджета приморцы, пострадавшие от наводнения в августе 2018 года. По 10 тысяч рублей выплачивают за утрату урожая и в случае повреждения жилого дома или квартиры на первом этаже. Граждане, частично потерявшие имущество первой необходимости, получают по 50 тысяч рублей. Выплата за полную утрату имущества составляет 100 тысяч рублей. Выплаты производятся в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края.

"Различные выплаты получили уже более 5 тысяч человек", – сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, Андрей Тарасенко распорядился оказать материальную помощь пострадавшим семьям в максимально короткий срок. Постановлением главы региона 31 августа внесены изменения в порядок выплат компенсаций. Теперь для получения выплат за частичную и полную утрату имущества жителям не нужно обязательно иметь договор страхования.

В понедельник, 24 сентября, в трех муниципалитетах Приморья снят режим чрезвычайной ситуации – в Хорольском, Чугуевском и Кировском районах. Региональный режим ЧС продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов. В двух муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе.

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