Автостраховщиков обяжут делать видеофиксацию приобретения полисов ОСАГО

Транспортный коллапс. Фото: ИА PrimaMedia

Они, в свою очередь, хотели бы переложить эту обязанность на автовладельцев

25 сентября, PrimaMedia. Автостраховщиков обяжут фиксировать заключение договоров о приобретении полисов ОСАГО с ипользованием видео— и аудиосредств. Поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" должны быть внесены уже осенью, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", это поможет сократить число отказов в продаже полисов и не допустит навязывания покуптелям дополнительных услуг. Аудио— и видеозаписи дллжны будут храниться в течение всего срока действия договора.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что это не станет затратным для страховщиков и не отразится на стоимости полиса. Между тем, компании отметили неизбежность больших потерь ввиду необходимости создания хранилища данных, системы передачи информации и их обслуживания. Автостраховщики предлагают возложить эту обязанность на владельцев автомобилей.

Эксперты предполагают удорожание стоимости полисов на 5%. В мае ЦБ решил расширить границы тарифного коридора на 20% в обе стороны.