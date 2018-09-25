Более 70% приморцев предпочитают Единый портал госуслуг хождению по ведомствам. Фото: Глеб Ильинский

Более 70% приморцев пользуются Единым порталом госуслуг

В регионе ведется активная работа по увеличению количества и повышению качества электронных услуг

25 сентября, PrimaMedia. Практически все совершеннолетние жители края сегодня используют возможности Единого портала госуслуг и его мобильного приложения, чтобы оформить документы, получить справки или информацию о штрафах и пенсионных накоплениях. За девять месяцев 2018 года порталом стали пользоваться на 200 тысяч приморцев больше, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций.

"Сайт становится все популярнее. Вместе с увеличением количества посетителей, увеличивается и функциональность сервиса, появляются новые услуги, расширяется спектр возможностей. Сегодня в режиме онлайн можно получить большую часть федеральных и краевых услуг, узнать о начислениях, штрафах и оплатить их прямо на сайте. Это очень удобно и быстро", – отметили в ведомстве.

Приморцы становятся активными пользователями портала Госуслуг

Чаще всего в 2018 году приморцы пользовались услугой по информированию о пенсионных начислениях – почти 100 тысяч раз, оформлению недвижимости – более 60 тысяч, регистрации транспорта – почти 50 тысяч, получению сведений из ЕГРН – более 30 тысяч и получению паспорта гражданина РФ – почти 19 тысяч раз.

"Среди региональных услуг самые востребованные – предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предоставление субсидий педагогическим работникам в сельских местностях и другие", – добавили в департаменте.

Вместе с тем, многие жителя края уже оценили удобство использования мобильного приложения портала. "Приложение доступно для любого смартфона. Оно практически полностью повторяет функционал сайта. На сегодняшний день им пользуются более 9 тысяч приморцев", – отметили специалисты.

Напомним, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и повышению качества электронных услуг в рамках краевой госпрограммы "Информационное общество". Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров "Мои документы".

Совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов президента России Владимира Путина. В 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составить не менее 70%.

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