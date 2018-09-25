МЧС: 37 детей едва не погибли во время похода на шлюпках в Приморском крае

Японское море. Фото: ИА PrimaMedia

Обессиленных детей доставили на берег спасатели, руководителями туристической организации теперь занимается прокуратура

25 сентября, PrimaMedia. Прошедший купальный сезон в Приморском крае едва не обернулся трагедией: туристическая организация отправила группу из 37 детей в шлюпочный поход по Японскому морю, не обеспечив их безопасность. В результате снимать уставших детей и доставлять их на берег пришлось спасателям, а взрослыми организаторами теперь занимается прокуратура. О самых вопиющих случаях этого купального сезона рассказали 25 сентября на брифинге в ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Трагедия, которая произошла в 2016 году на Сямозере, едва не повторилась в июле 2018 года в заливе Петра Великого Приморского края. Маршрут шлюпочного похода проходил от бухты Новик Русского острова до бухты Баклан рядом со Славянкой, это более 40 км по прямой. Во время длительной прогулки дети обессилили и не могли грести дальше. 37 ребят и 5 взрослых спасатели вызволяли из моря на катерах. Ночлег и питание детей организовывал глава Хасанского поселения, поскольку руководители экспедиции не позаботились даже об этом. Все материалы этого происшествия были переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

"Зачем это было сделано, мы не понимаем. Была создана угроза жизни детей, то, что вообще нельзя делать. Когда начали разбираться, оказалось, организация, именуемая "Юнармия Владивостока", нигде не зарегистрирована. Были введены в заблуждение родители. Туристические услуги они оказывали на платной основе. Это просто зарабатывание денег", — рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий. В МЧС отметили, что эта местечковая "Юнармия" к всероссийскому военно-патриотическому движению не имеет.

Напомним, в июне 2016 на Сямозере в Карелии погибли 14 детей. Тогда трагедия заставила экспертов говорить о стандартах безопасности детского отдыха по всей стране и тщательном подборе персонала, работающего в сфере туризма, в том числе детского. Возможно, если бы тургруппа зарегистрировала свой маршрут, то жертв можно было бы избежать — в таких случаях спасатели сопровождают отдыхающих.

Еще одно "показательное" происшествие этого купального сезона произошло в Ольгинском районе. Там, едва не унесло в море группу виндсерферов. На помощь пришли местные жители и на плавсредствах спасли экстремалов. Туристы – 20 человек – в Приморье прибыли из Хабаровска.

"Они вышли в открытое море, и их начало все дальше уносить течением. Люди, которые оставались на берегу сообщили нам, а мы уже подключили местных жителей, пока ехали спасатели. Всех успели спасти, в буквальном смысле этого слова — успели. Всегда во время экспедиций, сплавов нужно предупреждать центр управления кризисных ситуаций", — подчеркнул заместитель руководителя ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

Всего спасателям в этом купальном сезоне поступило 65 сигналов о бедствии. Стоит отметить, что не остается в стороне и население. Зачастую на помощь утопающим приходят обычные жители. В конце года руководство ГУ МЧС России по Приморскому краю отметит каждого.

Не обошлось в 2018-ом и без жертв. 44 человека, в том числе 4 ребенка утонули в Приморском крае. Причины трагедий – купание в непредназначенных для этого местах и состояние алкогольного опьянения. Все дети находились с родителями.