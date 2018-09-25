Хапочкин: пассажирским авиаперевозкам на Дальний Восток нужен особый статус господдержки

Совет Федерации. Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации обсудили вопросы развития межрегиональных и местных авиаперевозок

25 сентября, PrimaMedia. Вопросы развития межрегиональных и местных авиаперевозок на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях обсудили участники круглого стола, прошедшего в Совете Федерации. На "круглом столе" поднимались вопросы совершенствования регионального и федерального законодательства в сфере авиаперевозок, установления так называемых "плоских тарифов", то есть доступных тарифов с фиксированной ценой, действующей в течение года без сезонных колебаний, а также оттока населения из регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.



В работе "круглого стола" приняли участие спикер островного парламента Андрей Хапочкин, председатель постоянного комитета по экономической политике Анатолий Кочнев, к обсуждению проблем островитян подключились сенаторы Дмитрий Мезенцев и Юрий Архаров, представляющие Сахалинскую область в верхней палате российского парламента.



Совет Федерации. Фото: пресс-служба Совета Федерации



Дмитрий Мезенцев. Фото: пресс-служба Совета Федерации

В своем выступлении председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев особо подчеркнул, что за развитие межрегиональных и местных авиаперевозок в северных регионах России несут ответственность все уровни государственной власти.Спикер островного парламента Андрей Хапочкин обратил внимание присутствующих на значительное снижение в 2018 году объемов финансирования программы субсидирования авиабилетов между городами Дальнего Востока и европейской частью России, которая сократились более чем на 40%.

— Цена на авиабилеты и дефицит авиабилетов по специальным тарифам на дальневосточные направления не позволяют россиянам со средним уровнем дохода воспользоваться воздушными перевозками в Сахалинскую область, а жителей Сахалинской области практически делают заложниками своих островов, — подчеркнул Андрей Хапочкин.

Также спикер островного парламента в своем выступлении затронул вопрос, связанный с предстоящим уходом с сахалинского направления авиакомпании "Аэрофлот":

— Ожидающиеся изменения вызывают справедливую обеспокоенность у населения Сахалинской области не только уровнем комфорта и качеством, предоставляемых услуг авиакомпанией "Россия", но и перспективой серьезного роста стоимости авиабилетов и возможном отказе от "плоских тарифов". Что соответственно приводит к множеству негативных отзывов в социальных сетях, и провоцирует волну социального напряжения среди местного населения. Также, вызывает недоумение неравные условия в организации авиаперевозок в регионах ДФО. Так, по имеющейся информации, авиакомпания "Аэрофлот" наряду с перелетами авиакомпании "Россия" продолжит совершать ежедневные рейсы в город Петропавловск-Камчатский, а также частично сохранит рейсы в город Хабаровск и город Владивосток, — отметил спикер островного парламента. По его мнению, возврат старейшей авиакомпании, обслуживающей перелеты в Южно-Сахалинск без перерывов начиная с 50-х годов прошлого века, просто необходим.



Юрий Архаров. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Такого же мнения придерживается и сенатор Юрий Архаров:

— За долгие годы сахалинцы привыкли к "Аэрофлоту" и не существует сегодня никаких серьезных экономических препятствий для ухода этой компании с линии Москва – Южно-Сахалинск, тем более, что мы не оставляем "Аэрофлот" без поддержки. — уверен сенатор

По словам председателя комитета по экономполитике областной Думы Анатолия Кочнева на "круглом столе" состоялся откровенный разговор, затрагивающий многочисленные транспортные проблемы жителей дальневосточных территорий.

— В частности мы предложили использовать в условиях Курильских островов зарекомендовавшие себя на практике воздушные суда типа DHC-6-400, которые имеет небольшую дистанцию разбега и пробега и имеет допуск к полетам над обширным водным пространством и надеюсь, что наше мнение будет в конечном итоге учтено, — считает Анатолий Кочнев.

Кроме того, многочисленные предложения Сахалинской областной Думы были внесены в итоговые рекомендации в адрес Правительства России. Среди них предложения по объемам бюджетных ассигнований для предоставления субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршрутам в ДФО, включение в перечень субсидируемых внутрисубъектовых маршрутов, включение в перечень социально значимых наиболее востребованных населением маршрутов, обновление авиапарка воздушных судов, работающих в экстремальных условиях Севера и другие.