Виталий Веркеенко. Фото: ИА PrimaMedia

Не хочу я быть губернатором, там галстук носить нужно – Виталий Веркеенко про пост врио

По мнению мэра Владивостока, для начала нужно решить проблемы в столице Приморья, накопившиеся за многие годы

25 сентября, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко в интервью своей пресс-службе рассказал, что пока не планирует становиться губернатором Приморского края. По его мнению, в столице Приморья много дел, которые важно довести до конца, и борьба за власть его не интересует, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что глава Владивостока Виталий Веркеенко находится в числе возможных претендентов на пост врио губернатора Приморского края. В опубликованном интервью на официальном сайте мэрии он заявил, что пока в его планы не входит губернаторское кресло.

"Не хочу я быть губернатором, там галстук носить нужно (смеется). Если серьезно, то в городе очень много дел. Важно довести их до конца. И ситуация, конечно, аховая. К 2018 году износ инженерных сетей составил более 85 %, дороги как промокашки. Даже при наличии средств, для того чтобы это исправить, нужно поставить город "колом". Понимаю, что любые действия в такой ситуации обречены на масштабную критику. Но сейчас время не критики, а поддержки", — сказал Веркеенко.

По его мнению, сейчас важно восстановить доверие к власти среди населения и лозунгами, отметил Виталий Веркеенко, тут не поможешь.

"Вот если представить, что в избирательных бюллетенях появится плюшевый мишка с флажком "Я устал от беспредела", уверен, большинство за него проголосует. Но нужно понимать, что этому плюшевому мишке потом управлять краем. Не баловаться, не лозунги кричать, не играть на протестных настроениях, а принимать серьезные решения и брать на себя огромную ответственность. Способен ли он на это?

Я тоже устал от безалаберности, местечковости, коррупции во власти. Но Владивосток — мой город, и я буду бороться за его благополучие, искренне и с честью", — рассказал мэр краевого центра.

Кроме этого Виталий Веркеенко отметил, что никогда не понимал, зачем состязаться за власть.

"На самом деле это тяжелая работа, где вы видели очередь или даже борьбу за такую ношу? По сути — это служение. Ведь если идешь во власть действительно для того, чтобы сделать жизнь лучше, то отказываешься от многого, что тебе дорого, жертвуешь временем, которое мог бы провести с семьей, близкими и друзьями.

То, что сейчас происходит, – серьезный кризис доверия к власти. И, может быть, он характерен для всего региона и даже страны, но происходит-то всё в моем городе. И мы не можем делать вид, что всё в порядке. Важно не устраивать сейчас "Лебединое озеро". Я тоже сталкиваюсь с этим кризисом в своей работе каждый день. Конечно, если люди годами получали отписки, и власть не держала слова, то доверию и неоткуда взяться", — отметил глава Владивостока.

Также, по его словам, очевиден большой разрыв между декларируемыми планами и предпринимаемыми усилиями по развитию дальневосточного региона и реальной жизнью людей.

"В ней пока, к сожалению, ничего не меняется. Мы — не город для инвестиций, нам нужны инвестиции для города. И советы зарубежных партнеров пока больше похожи на анекдот – "Кушать себя нужно заставлять"...

Я пришел работать на благо города и его жителей. Беспартийный, никогда не примыкал ни к каким кланам и группам. Какая разница, какого цвета значок? Важно, что в сердце. Мой значок — Владивосток. Всегда следовал своим жизненным принципам и старался поступать по совести. И с самого начала говорил, что на выборы не пошел бы", — подытожил Веркеенко.

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