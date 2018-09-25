В Galaxy Vladivostok Marathon приняли участие более 40 команд

В Galaxy Vladivostok Marathon приняли участие более 40 корпоративных команд. Фото: ИА PrimaMedia

Зачем бежать марафон с коллегами и как это помогает развивать бизнес и создавать эффективные команды рассказали участники забега (ФОТО)

25 сентября, PrimaMedia. Более 40 команд в этом году преодолели дистанции в 5, 21,1 или 42,2 км в Galaxy Vladivostok Marathon. Такой формат участия в главном спортивном событии Владивостока для своих сотрудников и клиентов выбрали крупные компании, общественные организации и даже госструктуры. В этом году участие в марафоне приняли команды: "Бухгалтерия +", "Федеральное казначейство", "Энергосфера", "КГБУЗ", "Примсоцбанк", "Стальград", "Пегас Туристик", "Леруа Марлен", "МТС", ""Фарес", "Ростелеком", ГК "Эдельвейс", "Сбербанк" , "Wprime", "Монастырев", "Токио", "МВД", "Прокуратура Приморского края", "СК Чемпион", "Славда", "KPMG Vladivostok", "Norbic".

"Мы зарядились энергией, очень здорово принять участие в таком масштабном мероприятии, столько спортсменов из разных стран сегодня бежали вместе в нашем любимом городе, по нашим мостам. Мы не впервые принимаем участие в спортивных мероприятиях командой и знаем все преимущества такого формата, вот и в этот раз с каждым шагом мы становились ближе, поддерживали друг друга. Если бы мы преодолевали дистанцию поодиночке, то вряд ли бы смогли пробежать так же быстро и весело. Благодаря марафону мы еще больше сплотились", — отметили участники команды "Монастырев".



Команда "Монастырев". Фото: предоставлено организаторами

"Мы бежим командой, и в этом наш успех. Для нас это возможность проявить себя, отдохнуть с пользой, при этом сплотиться и стать дружнее. В этом году мы впервые приняли участие в марафоне и нам очень понравилось. Теперь весь год будем вспоминать эти эмоции, а помимо рабочих задач у нас появился новый общий интерес — будем готовиться к забегу в следующем году", — добавили спортсмены из экспедиторской компании "Фарес".



Команда "Фарес". Фото: предоставлено организаторами

"Это большое счастье быть здоровым, красивым и счастливым. Мы все поддерживаем этот девиз, и поэтому принимаем участие в марафоне. Наша команда больше десяти человек, именно сотрудники проявили инициативу и предложили бежать по мостам, затем к нам присоединились и наши клиенты. Это большое спортивное международное событие, мы гордимся тем, что оно проходит во Владивостоке, и рады стать его частью", — рассказали сотрудники и клиенты компании "Бухгалтерия Плюс".



Команда "Бухгалтерия +". Фото: предоставлено организаторами

"В марафоне принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и те, кто просто любит бег, а таких людей в нашей компании много. Сегодня в нашей команде бежали сотрудники из разных отделов и разных офисов, если бы не марафон, они могли бы и вовсе никогда не познакомиться, занимаясь на работе каждый своим сегментом задач. Сейчас они подружились, обменялись телефонами, и нашли общие интересы. Это значимо для нашей корпоративной культуры, ведь если люди занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, то это помогает им оставаться энергичными, целеустремленными, эффективными, да и просто счастливыми", — отметили в туристической компании "Пегас Туристик".



Команда "Пегас Туристик". Фото: предоставлено организаторами

"Одна из ценностей нашей компании — здоровый образ жизни сотрудников, ведь здоровый коллектив — значимый фактор развития любого бизнеса. Мы всегда поддерживаем наших коллег в их увлечении спортом и никогда не пропускаем значимые спортивные события во всех городах России, где есть представительства "Леруа мерлен". Вот и сегодня со мной в команде бежали коллеги из Тюмени, Орла, Магнитогорска и, конечно, из Приморья. До этого я принимал участие в марафонах в Казани, Набережных Челнах, в Альметьевске а теперь в этом списке и Владивосток. Хочу отметить, что здесь все организованно на высшем уровне, это грандиозный праздник спорта, а маршрут по мостам просто восхитительный", — рассказал член команды сети магазинов для дома и дачи "Леруа мерлен".



Команда "Леруа Марлен". Фото: предоставлено организаторами

"Наш банк за спорт, за здоровье своих сотрудников и клиентов. Мы всегда принимаем участие в марафоне, и с каждым годом наша команда становится больше, в этот раз нас уже семнадцать человек, при этом бегут абсолютно все — молодежь и сотрудники зрелого возраста. Те, кто начинает с дистанции в 5 км, загораются идеей, начинают тренироваться, развивают выносливость, и к следующему разу обязательно увеличивают или скорость или дистанцию. А когда человек регулярно занимается спортом, это значит что он работает над собой, тренирует не только тело, но и дух, силу воли. С такими людьми приятно дружить, работать и достигать любых целей", — поделились впечатлениями участники команды ПАО "Примсоцбанк".



Команда "Примсоцбанк". Фото: предоставлено организаторами

"А мы принимаем участие в забеге впервые, у нас очень дружная команда, мы даже придумали себе девиз "Бежим быстрее света". Чтобы поддерживать друг друга мы разбились на группы по 3-4 человека, и благодаря этому к финишу пришли абсолютно все. Это непередаваемые впечатления — финишировать вместе с друзьями, коллегами, самому поверить в свои силы, чувствовать как в тебя верят окружающие. Благодаря марафону мы еще сильнее сплотились, и в следующем году обязательно побежим снова", — добавили участники команды ООО "Энергосфера".



Команда "Энергосфера". Фото: предоставлено организаторами

Напомним, что 22 сентября 2018 года состоялся Владивостокский международный марафон. Забег для профессионалов и любителей прошел по живописной трассе по о. Русский, мостам – "Русский" и "Золотой" с финишем на Центральной площади города. Марафон объединил порядка 3, 5 тысяч человек человек, в нем приняли участие спортсмены из 20 стран. Помимо индивидуального зачета, участники могли принять участие в корпоративном командном забеге на любой из предложенных дистанций в 5 км, 21,1 км и 42,2 км.

Титульным спонсором Международного Владивостокского марафона — 2018 вот уже в третий раз стала компания Samsung Electronics. В этом году у марафона новое имя — Galaxy Vladivostok Marathon, созвучное с флагманами компании.