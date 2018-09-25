Слишком песчаный пляж, скучный Лувр, волны по расписанию – самые нелепые жалобы туристов

Пляж. Фото: Юлия Чухломина, ИА MagadanMedia

The Gardian вспомнил позорные фидбэки путешественников

25 сентября, PrimaMedia. Идеальный пляж в Абу-Даби раскритиковали в пух и прах ... из-за камня в море. Чересчур требовательные обзоры путешественников стали обычным делом, от "слишком высоких" гор в Шотландии до "не очень интересного" Лувра. The Gardian привел обзор самых нелепых фидбэков туристов, сообщает ИА MagadanMedia.



Путешествия. Фото: Юлия Чухломина, ИА MagadanMedia

Ставший лучшим пляжем 2017 года Lusty Glaze beach в Ньюквей (Великобритания) прошел долгий путь успеха, прежде чем подвергся критике. Работники частной бухты опубликовали на странице в Facebook отзыв от одного посетителя. Он жаловался на то, что поранил ногу о камень на пляже.

"Что-то нужно сделать с этим камнем, он скрывается под красивыми волнами, и никто не может его увидеть!" — писала посетительница, чем вызвала более 100 высмеивающих комментариев, типа "Хорошее горе!" или "Песок, скалы и волны! Что же произошло с нашими пляжами?".

Сотрудники пляжа отметили, что это не самый странный комментарий, который они получали за годы работы, он не превзошел запросы: "в какое время начинаются волны?" или "когда появятся дельфины?".



Путешествия. Фото: Юлия Чухломина, ИА MagadanMedia

Выезжая за пределы Великобритании, можно найти поразительно позорные фидбэки путешественников, несмотря на то, насколько прекрасным и величественным может быть туристическое место.Так, в 2014 году один обозреватель TripAdvisor оставил однозвездочный обзор самой высокой горы Шотландии Бен-Невис, назвав ее "очень крутой и слишком высокой".

"Восхождение было слишком долгим, — писал автор, – Затянувшаяся прогулка была скучной, а дорога назад не стала короче и снова заняла слишком много времени. Да, эта бесплатная достопримечательность, но я не могу представить никого, кто смог бы заплатить за это деньги".



Путешествия. Фото: Юлия Чухломина, ИА MagadanMedia

Другой рецензент на сайте описал Гранд-Каньон, как "ничего особенного", в то время как один посетитель Сиднейского оперного театра назвал его "глупой проклятой коробкой из-под яиц".

Посетитель Лувра, который, наконец, добрался до парижской галереи спустя 30 лет, описал визит, как "Не очень интересно".



Путешествия. Фото: Юлия Чухломина, ИА MagadanMedia

Азиатские страны тоже подвергаются нестандартной критике.

"В свой отпуск в Гоа мне было противно от того, что почти каждый ресторан предлагал карри. Я вообще не люблю пряную пищу", — высказался турист.

"Надо запретить загорать на пляже топлесс. Каникулы были испорчены, так как мой муж целый день пялился на других женщин", — отметила путешественница.



Путешествия. Фото: Юлия Чухломина, ИА MagadanMedia

Порой пляжи действительно приносят неудобства. Так, один из отдыхающих пожаловался, что "песок на пляже был не похож на песок в брошюре", а другой заявил – "пляж был слишком песчаный".

Возникает вопрос — Зачем тогда вообще выходить из дома?!