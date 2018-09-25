Владивосток. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Краевое Заксобрание проведет тест по истории Приморского края

Тест включает в себя 20 заданий, подготовленных профессиональными историками

25 сентября, PrimaMedia. Законодательное собрание Приморья впервые проводит "Тест по истории Приморского края". Акция состоится 29 сентября в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Приморья. Ее целью является привлечение внимания к получению знаний об истории края, оценка уровня исторической грамотности приморцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Тест проводится по инициативе Законодательного собрания при поддержке администрации Приморского края, краевых образовательных учреждений и общественных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, средств массовой информации, Совета молодых депутатов, Приморского молодежного парламента и молодежных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных образований Приморья.

В состав организационного комитета по подготовке и проведению акции, утвержденного председателем Законодательного собрания Приморского края, вошли профессиональные историки, имеющие исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных учреждениях.

Тест включает в себя 20 заданий, подготовленных профессиональными историками — специалистами Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева, краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края, Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Площадками теста могут стать образовательные и иные организации.

Для проведения теста во всех городских округах и муниципальных районах края сформированы 327 площадок. Общее число заявленных участников — более 9 тысяч человек.

Впервые площадка теста по истории Приморья организована в Законодательном собрании края.

Тестирование пройдет в крупнейших вузах Владивостока: ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского, филиал Таможенной академии, филиал Юридического института МВД. В муниципалитетах тест будет проводится в основном в общеобразовательных учреждениях – школах, учреждениях профессионального образования, учреждениях культуры – библиотеках и домах культуры. Значительно — почти в два раза увеличилось количество школ города Владивостока, принимающих участие в тестировании.

Приглашены к участию в тесте ДВО РАН, Приморское краевое отделение Русского географического общества, научное учреждение "ТИНРО-Центр". Площадки будут работать также в думе Артемовского городского округа, думе Ханкайского района, администрациях Пожарского и Хорольского районов.

Зарегистрирована площадка в Центре содействия семейному устройству Арсеньева, а воспитанники Центра содействия семейному устройству Спасска-Дальнего примут участие в тестировании на одной из двух городских площадок. Для работников сферы культуры площадка тестирования организована в краевом музее имени Арсеньева.

После проведения теста задания будут размещены на официальном сайте Законодательного собрания Приморского края для прохождения теста всеми желающими.

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