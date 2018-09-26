Ведущий акушер-гинеколог из Таиланда проведет бесплатные консультации во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией медицинского туризма Benefit

Приемы пациентов пройдут 9-10 октября

Бесплатные консультации ведущего акушера-гинеколога Пхукета (Таиланд) доктора Руджирек Лиланапапат из медицинского центра "Бангкок Пхукет Госпиталь" пройдут 9-10 октября во Владивостоке. Приглашаются все желающие получить консультацию высококвалифицированного специалиста мирового уровня, сообщает ИА PrimaMedia.

Акция проводится медицинским центром "Бангкок Пхукет Госпиталь" совместно со своим эксклюзивным партнером на Дальнем Востоке — компанией медицинского туризма Benefit.

«Бангкок Пхукет Госпиталь». Фото: предоставлено компанией медицинского туризма Benefit «Бангкок Пхукет Госпиталь». Фото: предоставлено компанией медицинского туризма Benefit «Бангкок Пхукет Госпиталь». Фото: предоставлено компанией медицинского туризма Benefit 1 / 3

"Бангкок Пхукет Госпиталь" является крупным многопрофильным медицинским центром на о. Пхукет (Таиланд). Медицинский центр входит в состав большой сети госпиталей Bangkok Hospital, имеет медицинские отделения различного профиля, в которых проводится лечение по самым передовым технологиям.



"Бангкок Пхукет Госпиталь". Фото: предоставлено компанией медицинского туризма Benefit

Специализация доктора Руджирек Лиланапапат:

Также доктор Руджирек является ведущим специалистом по приему родов у иностранных пациентов на острове Пхукет.



"Бангкок Пхукет Госпиталь". Фото: предоставлено компанией медицинского туризма Benefit

Медицинский центр "Бангкок Пхукет Госпиталь" (Bangkok Phuket Hospital) является официальным представителем Bangkok Hospital в сфере здравоохранения и медицинских услуг. "Бангкок Пхукет Госпиталь" был основан на Пхукете в 1995 году. За годы работы госпиталь заслужил репутацию передового, многопрофильного медицинского учреждения, которое оказывает высококвалифицированную и специализированную лечебно-диагностическую помощь на уровне мировых стандартов с применением современных методов диагностики и лечения по широкому профилю заболеваний.



"Бангкок Пхукет Госпиталь". Фото: предоставлено компанией медицинского туризма Benefit

Для записи на консультации необходимо наличие анализов крови, снимков УЗИ и всех имеющихся выписок и результатов анализов по заболеванию. Также необходимо обязательное заполнение анкет!

Запись на консультацию по телефонам компании Benefit во Владивостоке:

Телефон/факс: +7 (423) 2-333-222

Телефон/факс: +7 (423) 2-444-222

Также вы можете подать заявку на бесплатную консультацию через сайт компании Benefit www.benefit-medic.ru.



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