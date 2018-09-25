Русский MeetUp. Фото: ИА PrimaMedia

Вход на мероприятие свободный, достаточно подать заявку на официальном сайте форума

25 сентября, PrimaMedia. Более 1000 человек уже зарегистрировались на Русский MeetUp-2018, который пройдет 5-6 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском. Подать заявку на участие можно на официальном сайте форума. Вход на мероприятие свободный, сообщает ИА PrimaMedia.

Русский MeetUp-2018 – главная профессиональная IT конференция Дальнего Востока, место встречи представителей высокотехнологичного бизнеса, разработчиков, авторов прорывных ИТ-проектов и инвесторов. В первый день IT форума, 5 октября, в Дальневосточном федеральном университете пройдут более 30 секций. Среди тем, которые обсудят участники:

— Цифровая трансформация производства;

— Когда ИИ сможет захватить мир — перспективы и тренды;

— Кибербезопасность: решения для бизнеса;

— Применение виртуальной и дополненной реальности в образовании;

— Применение больших данных в современном искусстве;

— Ждут ли российских предпринимателей на Азиатских рынках;

— Blockchain и криптовалюта;

— IT в социальной сфере.

В качестве спикеров на секциях выступят федеральные эксперты: предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами Игорь Ашманов, генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, сооснователь и председатель совета директоров холдинга Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, руководитель направления автомобильная промышленность в России и странах СНГ, Siemens Николай Тутуев, технический директор в России и странах СНГ, Dassault Systems 3DS Дмитрий Козаченко, технический директор KUKA Robotics Петр Смоленцев, генеральный директор Bentley Systems Николай Дубовицкий, программист, технический директор компании аналитики и обработки больших данных HABIDATUM Вадим Смахтин, разработчик в компании PostgreSQL Professional Стас Кельвич.

6 октября на площадке форума пройдет UX-Марафон. Это совершенно новый формат передачи знаний в области дизайна, состоящий из практических воркшопов и отработки полученных навыков.

Во второй день дальневосточного IT форума стартует конференция разработчиков DevFest Vladivostok. Участников ждут лекции о последних разработках и технологиях, искусственном интеллекте, воркшопы и интерактивы от экспертов отрасли. В блок конференции DevFest Vladivostok также войдут секции по языкам программирования Ruby, Elixir, Crystal от backend разработчика Алексея Крылова, мастер-класс по тестированию от инженера компании Монастырев.рф Анастасии Лапшиной, лекция по применению машинного обучения к обработке и анализу текстов на естественных языках от тимлида MadDevs Андрей Минкина. Разработчик CometServer Виктор Трапенок проведет воркшоп по организации видео чата с использованием FreeSwitch и WebRTC.

Следите за обновлением программы на сайте rumeetup.ru. Зарегистрироваться и принять участие в форуме можно, перейдя по ссылке. Участие бесплатное.