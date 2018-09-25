"Солид Банк" предлагает надежные денежные вклады без страховых и инвестиционных программ

Ставки по вкладам: до 7,3% годовых, срок от 1 до 3 лет, минимальная сумма: от 1 тысячи рублей

25 сентября, PrimaMedia. Российско-японский "Солид Банк" предлагает приморцам оформить денежные вклады на привлекательных условиях. Ставки по вкладам: до 7,3% годовых, срок от 1 до 3 лет, минимальная сумма: от 1 тысячи рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Если провести мониторинг ставок по вкладам, можно увидеть, что многие банки подняли ставки по вкладам до более интересных значений, чем, например, месяц назад. Но, если более внимательно изучить условия, то можно увидеть, что причина высоких ставок кроется в необходимости оформлять параллельно с вкладом полисы инвестиционного или накопительного страхования.

"Солид Банк" предлагает классические денежные вклады, без дополнительных условий. Оформить вклад можно в офисе "Солид Банка" по адресу: г. Владивосток, ул. А. Фокина, 25.

Подробные условия вкладов на сайте банка: www.solidbank.ru и телефону: 8 (423) 226-06-80.

www.solidbank.com

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