Молодые профактивисты Приморья примут участие в профсоюзном форуме. Фото: пресс-служба ФППК

Молодежь познакомят с актуальными PR-технологиями, методами мотивации, особенностями работы в информационном пространстве

25 сентября, PrimaMedia. Открытый Приморский молодежный профсоюзный форум "Путь в будущее" пройдет в поселке Шмаковка на базе санатория "Изумрудный" с 27 по 30 сентября и соберет 120 молодых активистов региона. За четыре дня насыщенной учебы и общения участников познакомят с актуальными PR-технологиями, методами мотивации, особенностями работы в информационном пространстве, помогут отточить лидерские качества и навыки коммуникации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Больше всего представителей на форум делегировали профсоюзы работников здравоохранения, образования, железной дороги, жизнеобеспечения, энергетики и связи. Всего же молодых профактивистов направляют 20 отраслевых профсоюзов и 11 комитетов крупных первичных организаций, входящих в ФППК.

Приедет на образовательную профсоюзную площадку региона и молодежь других дальневосточных территорий — Хабаровского края, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, Якутии и ЕАО. Лидеры молодежных советов территориальных организаций региона считают такое взаимодействие важным, поскольку профсоюзы Дальнего Востока объединяют общие проблемы экономики и трудовых отношений.

"Мы недавно возродили у себя в профсоюзе Молодежный совет и направляем на форум сразу девять активистов, чтобы они с головой погрузились в профсоюзную повестку, смогли развить организаторские способности, познакомиться с такими же молодыми коллегами из других профобъединений региона и почувствовали себя частью самой крупной общественной организации России", — сказал председатель Приморской организации профсоюза работников связи Александр Савкин.

Большинству участников от 26 до 35 лет. Самой молодой профактивистке Алене Анненковой, которая представит профсоюз работников связи Приморья, всего 20.

"Чтобы наша молодежь активно развивалась и на деле была стратегическим резервом профсоюзов Приморья, она должна владеть всеми необходимыми знаниями и инструментами. В качестве тренеров и преподавателей мы пригласили лучших специалистов по подготовке молодежных лидеров ФНПР из Санкт-Петербурга. Они поделятся с участниками свежими и актуальными знаниями в области продвижения интересов организации, научат работать в команде, разрабатывать и защищать собственные проекты и добиваться общих целей. Программа составлена таким образом, чтобы задействовать каждого участника.

Наряду с лекциями и семинарами пройдет панельная дискуссия о роли профсоюзной молодежи в работе первичек. Кроме того, на форуме в качестве экспертов выступят лидеры отраслевых профсоюзов. И мы уверены, что это будет интересная и полезная совместная работа", — считает заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева.

Параллельно с обучающими мероприятиями пройдет окружной этап Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР "Стратегический резерв-2018". Лидеры отраслевых профсоюзов определят самых достойных кандидатов для участия в общероссийском форуме.