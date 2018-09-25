Сахалин стал лидером по привлечению иностранных инвестиций в ДФО

Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

В островном регионе стартовала ежегодная Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018"

25 сентября, PrimaMedia. В Южно-Сахалинске во вторник, 25 сентября, стартовала 22-я Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018". Порядка 600 участников из более чем 15 стран мира в течение трёх дней будут обсуждать важнейшие вопросы развития нефтегазовой отрасли не только островного региона, но и всего АТР, сообщает ИА SakhalinMedia.

Конференция проводится при поддержке правительства Сахалинской области компанией Adam Smith Conferences. За три дня делегатам предстоит обсудить сотни вопросов в 10 сессиях. Старт конференции был дан руководством Сахалинской области в ходе пленарной сессии.

Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 5

Конференция проходит уже 22 года подряд и в самом начале пути она родилась в Лондоне, затем переехала в Москву, и вот уже несколько лет местом ее проведения становится Сахалин. Островная область благодаря поступательному развитию нефтегазовой отрасли стала одним из самых передовых регионов в привлечении прямых иностранных инвестиций. В 2017 году этот показатель составил 8,2 млрд долларов США — около 78,1% от объема прямых инвестиций, вложенных в экономику всех дальневосточных регионов.

Шельфовые проекты

Ключевыми проектами, осуществляющими гигантский вклад в экономику региона, стали шельфовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

На сахалинском шельфе сегодня добывается 3,3% российской нефти и 4,4% газа, производится около 4% мирового объема сжиженного природного газа (СПГ). При этом доля сахалинского СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет более 9%. Только в 2017 году было добыто 17,8 млн тонн нефти, а по газу пройдена отметка 30 млрд кубических метров. По этому показателю был достигнут рекордный уровень за весь период газодобычи на Сахалине и прилегающем шельфе.

При этом потенциал шельфовых проектов постоянно растет. Так, по проекту "Сахалин-1" вступил в фазу эксплуатации второй этап освоения месторождения Одопту, который позволит увеличить производительность месторождения практически вдвое. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию в декабре 2017 года первых двух скважин.

В рамках проекта "Сахалин-2" компания "Сахалин Энерджи" приступила к строительству дожимной насосно-компрессорной станции в Ногликском районе. Этот масштабный проект позволит сохранить высокий уровень добычи углеводородов. В реализации проекта принимает участие большое количество российских подрядчиков, что говорит о конкурентоспособности отечественных предприятий.

"Сахалин Энерджи" продолжает работу по проекту расширения завода СПГ в поселке Пригородное. В настоящий момент удалось примерно на 20% повысить проектную мощность завода. Эти меры позволят увеличить объем российского СПГ на мировом рынке.

Большой объем геолого-геофизических исследований на своих лицензионных участках проводит "Роснефть" и ее дочерняя компания "Роснефть-Шельф-Арктика". В дальнейшем результаты этих исследований позволят перейти к разведочному и эксплуатационному бурению на перспективных структурах.

Кроме того, в сотрудничестве с китайской компанией "СИНОПЕК" "Роснефть" завершила геолого-разведочные работы и ведет планирование будущего обустройства Северо-Венинского месторождения.

Значительных успехов в деле освоения ресурсов Сахалинского шельфа добились компании "Газпром" и "Газпром-нефть". По результатам бурения поисково-оценочных скважин на Киринском и Аяшском лицензионных участках открыты Южно-Лунское газоконденсатное месторождение и нефтяное месторождение Нептун. И буквально недавно, в сентябре этого года, появилась информация об утверждении запасов месторождения Нептун Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых. Они составили почти 416 млн тонн нефти, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку.

В текущем году Газпром приступил к строительству эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении с использованием полупогружных плавучих буровых установок "Полярная Звезда" и "Северное Сияние".

Добыча нефти и газа на суше

Наряду с шельфом разрабатываются и месторождения углеводородов, расположенные на суше Сахалина. Так ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" продолжает добычу на севере острова, обеспечивая нефтью Комсомольский НПЗ, а также природным газом потребителей Сахалинской области и Хабаровского края.

АО "Петросах" — единственная в области интегрированная нефтяная компания с полным циклом нефтяного бизнеса — от добычи нефти до производства нефтепродуктов, продолжает разработку нефтяного месторождения "Окружное". В 2016 году компания приступила к реализации инвестиционного проекта, который предусматривает освоение нового месторождения "Южное Даги". Островные власти рассчитывают, что его реализация позволит увеличить долю нефтепродуктов местного производства на рынке Сахалина.

Импортозамещение в отрасли

Развитие нефтегазового сектора оказало серьезное влияние на формирование рынка региональных сервисных предприятий. С ними активно сотрудничают нефтегазовые компании, особенно в таких сферах как капитальное строительство, социально-бытовое обслуживание, обслуживание инфраструктуры месторождений, обращение с отходами, логистика.

Кроме того, в последние годы, работая в условиях санкций, развивается сотрудничество с российскими компаниями и в высокотехнологичных областях.

Примеры такого сотрудничества уже есть. В рамках проекта "Сахалин-2" в 2017 году был подписан долгосрочный договор с "Трубной металлургической компанией" и размещены первые заказы. Ожидаемая оптимизация при переходе на продукцию "ТМК" составит около 10-20% по сравнению с закупкой аналогичной продукции у иностранных поставщиков.

Подписан долгосрочной договор субподряда, который предусматривает поэтапную передачу объемов работ и персонала по инженерно-техническому сопровождению проектов модернизации из иностранной компании "Продакшен Сервисез Нэтворк Сахалин" в российскую "Газпроектинжиниринг"

Также в 2017 году подписан договор с АО "Борхиммаш" на проектирование, изготовление и поставку аппарата воздушного охлаждения и предоставление сопутствующих услуг.

А 11 сентября этого года, на полях Восточного экономического форума компании "Сахалин Энерджи" и "АКРОС" подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает сотрудничество в области предоставления услуг по обратной закачке шлама. Впервые в истории реализации проекта "Сахалин-2" эти услуги на морских платформах будет оказывать российское предприятие.

В рамках "Сахалина-1" инициирован проект локализации услуг по бурению скважин с целью сокращения затрат через замещение иностранных поставщиков российскими там, где это целесообразно.

Кроме того, генеральным подрядчиком по проекту "Сахалин-1", оказывающим услуги питания на удаленных объектах, была изменена политика закупки сельхозпродуктов в сторону местных товаропроизводителей. На сегодняшний день заключены субдоговора с сахалинскими сельскохозяйственными предприятиями, такими, как "Мерси Агро", совхозы "Тепличный", "Южно-Сахалинский", "Корсаковский" и птицефабрика "Островная".

Заводы и предприятия таких крупных международных компаний, как "Шлюмберже", "Халлибёртон", "Бэйкер Хьюз", "Эмерсон" и другие, открытые на территории Российской Федерации, рассматриваются в качестве производителей и поставщиков бурового оборудования для шельфовых проектов.

Эти примеры подтверждают движение к развитию потенциала российских производителей. При этом высокотехнологичный нефтегазовый сектор подтягивает до своего уровня сервисные предприятия, стимулирует их к развитию, повышению квалификации и уровня услуг, чтобы быть востребованными на этом перспективном и престижном рынке.

Кадровая политика

К работникам нефтегазового комплекса и российским сервисным компаниям предъявляются очень высокие требования, именно поэтому самое серьезное внимание уделяется подготовке кадров. При этом ведущие нефтегазовые компании активно в этом участвуют создавая условия и дополнительные мотивационные программы для российской молодежи.

Специалистов по наиболее востребованным специальностям готовит Технический нефтегазовый институт Сахалинского государственного университета. Сегодня здесь обучаются более 800 студентов. Это первое на Сахалине высшее инженерное учебное заведение, укомплектованное самым современным оборудованием при поддержке со стороны Консорциума "Сахалин-1" и компании "Шлюмберже Восток".

В 2017 году было подписано трехстороннее соглашение между компанией "Эксон Нефтегаз Лимитед", Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина и Сахалинским государственным университетом. Благодаря этому наши студенты смогут обучаться по программе ведущего российского нефтегазового вуза страны и получить его диплом, не выезжая с острова.

Не остались в стороне и вопросы подготовки островитян по рабочим специальностям, которые ориентированы на международные квалификационные требования. Этим занимаются два многофункциональных центра прикладных квалификаций. Они созданы на базе Сахалинского строительного техникума и Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства при финансовом участии компании "Флуор Дэниэл Евразия". На сегодняшний день подготовлено свыше 1000 специалистов для различных отраслей экономики.

Сотрудничество с нефтегазовыми компаниями позволяет студентам проходить стажировки на сахалинских международных проектах, получать профессиональный опыт в работе с передовыми технологиями мирового уровня, повышать знания и уровень владения английским языком.

Большую работу в сфере образования проводит компания "Сахалин Энерджи", которая реализует программу образовательных грантов с целью финансовой поддержки талантливой сахалинской молодежи.

Кроме того, и "Сахалин Энерджи", и "Эксон Нефтегаз Лимитед" реализуют долгосрочную программу обучения техников-стажеров, в процессе которой российские стажеры проходят подготовку на производственных объектах.

Те из них, кто показывает высокие результаты, получают возможность дальнейшего трудоустройства. Сегодня выпускников программы можно встретить на всех производственных объектах проекта "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Многие из них успешно строят карьеру.

В образовательной деятельности на Сахалине участвуют и японские компании. В частности, "СОДЕКО" реализует специальную образовательную программу совместно с Сахалинским государственным университетом, а "Иокогава Электрик Сахалин" ведет программу подготовки высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий области совместно с Сахалинским гуманитарно-технологическим институтом.

В рамках данных программ сахалинские студенты выезжают в Японию для стажировки.

Нефтегазовая отрасль является прочной основой для развития островной экономики и во многом определяет результаты проводимых в Сахалинской области преобразований. Она обеспечивает реальную основу для выполнения многочисленных социальных программ, повышения качества жизни сахалинцев и курильчан. За 8 месяцев 2018 года доля нефтегазовой отрасли в доходах консолидированного бюджета региона составила 63%.