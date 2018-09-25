Приморский край подписал на ВЭФ соглашений на сумму около 120 млрд рублей

Вице-президент АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" Дайсукэ Такахаси и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Фото: фотобанк ТАСС/Михаил Терещенко

Восточный экономический форум в цифрах (ИНФОГРАФИКА)

25 сентября, PrimaMedia. Восточный экономический форум во Владивостоке из года в год увеличивается количество иностранных делегаций, мероприятий, встреч и подписанных соглашений на полях форума. В этом году в деловую программу вошло свыше 100 деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам региональной и международной повестки, в том числе панельные сессии, деловые завтраки и круглые столы, теледебаты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) прибыли из таких стран, как КНР (1096 человек), Япония (570 человек), Республика Корея (335 человек), а также Монголия, США и Великобритания. КНДР представили 12 человек.

Главы пяти государств стали почетными участниками ВЭФ–2018 – президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

В форуме участвовали более 340 глав иностранных компаний, 383 – российских.

220 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей заключено на четвертом Восточном экономическом форуме. Приморский край в лице врио губернатора Андрея Тарасенко подписал около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с крупными корпорациями, банками на сумму около 120 млрд рублей.



Итоги ВЭФ. Фото: ИА PrimaMedia

На полях ВЭФ Андрей Тарасенко и его заместители провели более 20 встреч – с делегациями из Франции, Таиланда, КНДР, Монголии, Канады, Швеции, Вьетнама, Республики Корея, всех девяти провинций Китая, прибывших на форум, и другими.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмагийн Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.

Во время форума также прошли бизнес-диалоги, круглый стол глав регионов России и Китая, Межправительственная Российско-Китайская Комиссия, Международная конференция АТЭС по образованию, сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай", презентация цифровой платформы для инвесторов и экспортеров Дальнего Востока, молодежные площадки.