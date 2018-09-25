В консервах из лосося красной рыбой и не пахнет: "Роскачество" назвало поддельные бренды. Фото: Виталий Гречанюк

Производители подменяют дорогую рыбу "дешевкой"

25 сентября, PrimaMedia. "Роскачество" изучило консервы из лососевых 23 самых известных и популярных в народе марок. Вся исследованная продукция была произведена в России. По итогу исследования эксперты обнаружили, что ряд производителей подменяют дорогую рыбу дешевой, а также нашли ряд других нарушений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Эксперты "Роскачества" проверили продукцию произведенную в Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Москве, на Камчатке и в Приморском крае. Стоимость продукции составила от 90 до 179 рублей за банку.

Поддельные консервы в железной банке невозможно выявить на стадии покупки. Однако эксперты говорят о том, что и открыв банку не всегда можно понять заявленный продукт перед тобой или нет. Аналитики выявили марки, производители которых "поддались искушению" и заменили дорогую рыбу на более дешевую. Так, в консервах "КитБай" и Bucini вместо обещанных нерки и кижуча оказалась горбуша. Больше всего подмен было найдено в товаре торговой марки "Море внутри". Из четырех продуктов этой марки в трех обнаружена подмена. Во всех случаях изготовитель консервов с подменой – ООО "ЯННИС" вместо заявленных в маркировке нерки, кеты и кижуча в банки положил горбушу. А в консервах этой же марки, но уже именно горбуши, произведенной на заводе — АО "Преображенский рыбокомбинат", эксперты не обнаружили подмены – и в маркировке, и в банке был заявленный продукт.

Таким образом, покупатель, стараясь приобрести консервы с более дорогой рыбой, по факту зачастую переплачивает, а получает дешевую горбушу.

Продукция всех исследованных торговых марок была изучена на безопасность. Никаких соединений, которые бы представляли опасность для человека, ни в одних консервах эксперты не обнаружили. Из "плюсов" — специалисты также не обнаружили в консервах клостридий (в том числе возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей.

Эксперты также проверили консервы на зараженность личинками и паразитами — большая часть живой морской рыбы считается зараженной. В ходе исследования эксперты "Роскачества" обнаружили неживые личинки в консервах девяти торговых марок: "Доброфлот", "Белый кит", "КитБай" (нерка), "Море внутри" (кижуч) (ООО ЯННИС), "Морская радуга", "5 морей", "Толстый боцман", "Морской котик", "Ультрамарин". Мертвые личинки не опасны и их наличие не является нарушением законодательства, однако "Знака качества" специалисты эти консервы лишили.

Эксперты "Роскачества" оценивали и по вкусу, цвету и запаху. Консервы четырех торговых марок оказались неприятными на вкус и запах ("Консервный завод Дальневосточный", кета "Море внутри" производства ООО ЯННИС (оказавшаяся горбушей), "Морская радуга", Monolith). У консервов Fish House был нормальный запах, но неприятный вкус.

Специалисты также нашли в банках то, что туда попадать не должно. Изготовители 12 торговых марок не полностью очистили рыбу от чешуи.

Эксперты "Роскачества" отметили, что низкая цена свидетельствует о плохом качестве продукции. Максимальную оценку получили консервы "Устькамчатрыба", одна банка которых стоит 150 рублей. Второе место в списке качественных консервов у горбуши "Море внутри" за 135 рублей. А консервы из лососевых дешевле 45 рублей за банку, по мнению экспертов, должны "вызвать подозрения".