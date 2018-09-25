Корпуса ДВГТУ на Орлиной сопке снесут ради возведения во Владивостоке музейного комплекса

Корпуса ДВГТУ на Орлиной сопке снесут ради музейного комплекса во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Ранее сообщалось, что начало строительства запланировано на вторую половину 2018 года

25 сентября, PrimaMedia. Молодежный центр и корпус архитектурного университета ДВГТУ, а также другие здания на Орлиной сопке снесут ради строительства театрально-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Проектирование, финансирование и строительство объектов будет произведено за счет средств инвестора — Фонда проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие". Начало возведения запланировано на III-IV кварталы 2018 года, срок сдачи — конец 2022 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Учебные корпуса ДВГТУ, спортзал, учебный центр по деревообработке и даже молодежный центр с огромным граффити леопарда, расположенные на Орлиной сопке по адресу ул. Аксаковская, 3а и 3в, попали в список подлежащих списанию и сносу. Общая площадь помещений — 20 тысяч кв. метров. Отметим, что эти здания находятся в федеральной собственности и на праве оперативного управления предоставлены филиалу Мариинского театра во Владивостоке.

Корпуса ДВГТУ на Орлиной сопке снесут ради музейного комплекса во Владивостоке. Фото: publication.pravo.gov.ru Корпуса ДВГТУ на Орлиной сопке снесут ради музейного комплекса во Владивостоке. Фото: publication.pravo.gov.ru 1 / 2

Проектирование, финансирование и строительство объектов комплекса будет произведено за счет средств инвестора — Фонда проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие".

После строительства все объекты станут федеральной собственностью и будут переданы в аренду Фонду проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие" на 49 лет.

Как сообщает сайт Минвостокразвития, в рамках проекта предусмотрено строительство концертного зала Мариинского театра, музейного комплекса с фондохранилищем для размещения филиалов Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея искусства народов Востока, Приморской государственной картинной галереи, Высшей школы музыкального и театрального искусства. На острове Русском запланировано создание филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, строительство помещений для действующего во Владивостоке филиала Академии Русского балета, а также жилого комплекса для проживания преподавателей, артистов и общежития для обучающихся.

Начало строительства запланировано на третий-четвертый кварталы 2018 года. Запланированный срок сдачи объектов в эксплуатацию – конец 2022 года.

Во время ВЭФ в рамках рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин ознакомился с проектом театрально-образовательного и музейного комплекса. Во время осмотра проекта Путина сопровождали заместитель председателя правительства Ольга Голодец, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и полпред в ДФО Юрий Трутнев.



Ольга Голодец и Владимир Путин у проекта музейного комплекса на Орлиной сопке. Фото: сайт Кремля

Также сообщалось, что проект строительства музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке должен пройти оценку общественности.

"Проект полностью готов. Сделана геология, есть визуализация, хотим выходить на конкурс, чтобы люди оценили. Выходим на общественные слушания", — заявлял врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Проект концертного зала на 1 тысячу зрителей, музейного комплекса, учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства, включая служебную гостиницу на улице Аксаковской во Владивостоке, был презентован на ВЭФ. Помимо зданий в самом городе, на острове Русский планируется построить хореографическую академию, учебный корпус средней специальной музыкальной школы, кампус с жильем для учащихся и преподавателей.