В России значительно подорожает одежда и обувь

Обувь. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Рост цен в 2019 году на эти товары может составить до 20%

25 сентября, PrimaMedia. В России в следующем году могут значительно вырасти цены на одежду и обувь. Эксперты прогнозируют рост цен на разные категории этих товаров от 5 до 20%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Основными факторами, которые вызовут рост цен на эти необходимейшие потребительские товары, станут падение курса рубля на протяжении 2018 года и предстоящее повышение НДС до 20%.

Как сообщила РБК директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, цены на одежду и обувь, в отличие от цен на продукты, растут с некоторым запозданием. Известные фирмы до последнего тянут с повышением цен на свою продукцию, чтобы не отпугнуть покупателей, которые в ситуации кризиса склонны, скорее, экономить на покупке одежды, чем на продуктах, например. Повышение НДС с 18 до 20%, неизбежно ускорит инфляцию, а заявление Центробанка о невозможности ее сдержать еще больше нагнетают напряженность на рынке, отмечают в Fashion Consulting Group. Г-жа Лебсак-Клейманс прогнозирует рост цен на 10–20% в сегменте дорогой одежды и на 5–10% в эконом-классе, где покупатели особенно склонны беречь деньги и выбирать то, что подешевле.

В свою очередь, президент BAON Илья Ярошенко добавил, что в связи с ослаблением рубля и повышением НДС рост цен на одежду и обувь неизбежен. Российские ретейлеры, конечно, могут исхитриться и разместить заказы на отечественных фабриках, но сырье все равно будет импортным, так что от повышения цен никуда не деться.