Новые iPhone Xs и Xs Max не прошли проверку на прочность. Фото: Скриншот видео SquareTrade с видео-хостинга YouTube

Новые iPhone Xs и Xs Max не прошли проверку на прочность

По результатам испытания гаджеты разбились

25 сентября, PrimaMedia. Новые iPhone не прошли проверку на прочность. Специалисты провели испытания, роняя "яблочные" гаджеты с высоты. По результатам эксперимента устройства разбились, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Специалисты компании SquareTrade, занимающейся защитой устройств и гарантийным обслуживанием провели эксперимент на "выносливость" новых айфонов Xs и Xs Max.

Гаджеты роняли с высоты 182 сантиметров "лицом" и задней крышкой вниз. Как показало испытание, в случае падения смартфонов стеклом вниз оба устройства получили значительные повреждения: и передняя панель, и стекло разбились. Причем, у iPhone Xs стекло разбилось на мелкие части, а у его собрата покрылось "паутинкой".

Эксперты пришли к выводу, что инновационные гаджеты недостаточно прочные и весьма уязвимы к падениям.

Ранее специалисты заявили, что ремонт новых iPhone XS Max станет рекордным по цене. Чтобы починить новенький смартфон, владельцу придется выложить круглую сумму денег, такую, что проще приобрести два новых телефона, правда не Apple. Чтобы заменить дисплей на новом iPhone XS Max, придется выложить 329 долларов. Полный ремонт модели будет стоить 600 долларов, что является абсолютным рекордом по стоимости ремонта смартфонов.

Напомним, недавно компания Apple представила долгожданные три новые модели смартфонов: iPhone XR, XS и XS Max. Старт продаж в России намечен на 26 и 28 сентября.

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