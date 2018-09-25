В России не оказалось качественных глазированных сырков

Продуктовый магазин. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Есть их не рекомендуется

25 сентября, PrimaMedia. Как выяснилось, в России нет качественных глазированных сырков. Специалисты категорически не рекомендуют употреблять этот продукт, сообщает ИА PrimaMedia.

Доскональное исследование глазированных сырков осуществил "Росконтроль". Сырки изучали совместно со специалистами ВНИИ молочной промышленности, так что результаты исследования основаны на серьезной научной базе. И выводы данного исследования могут шокировать любителей глазированных сырков: на этот раз эксперты не обнаружили ни одного качественного и не вредного для здоровья сырка.

Главным шоком можно назвать то, что в сырках просто зашкаливает уровень содержания плесени и дрожжей. В сырках торговых марок "Ростагроэкспорт" и "Ностальгия" содержание этих веществ превышает максимально допустимые показатели в 140-150 раз. Как сообщила главный специалист "Росконтроля" Ирина Аркатова, дрожжи и плесень в таких запредельных количествах могут быть результатом плохо отмытого оборудования для производства сырков или нарушения технологии при их изготовлении.

Кроме того, отдельные производители добавляют в сырки консерванты, растительные жиры, крахмал и глазурь вместо заявленного на обертке шоколада. В сырках много сахара и жира, так что к здоровому питанию их отнести нельзя ни при каких условиях. По итогам мониторинга эксперты ни одну торговую марку глазированных сырков не рекомендовали.