Цены на бытовую технику пикируют к новому году и пойдут в рост с января - эксперт. Фото: Юлия Никитина

Повышение НДС спровоцирует "кульбиты" цен в розничных сетях

25 сентября, PrimaMedia. Эксперт дал прогноз "аттракциона неслыханной щедрости" со стороны ритейлеров бытовой техники к новому году и рост цен с января. По мнению аналитика, традиционные распродажи по факту превратятся в "попытки избавиться от залежалого товара" на фоне предстоящего повышения НДС, передает ИА PrimaMedia.

НДС будет повышен с 1 января, однако, по мнению эксперта по розничной торговле Алексея Федорова, выразившего мнение на "полях" газеты "Известия", "самое интересное" начнется уже в конце 2018-го года.

"Можно прогнозировать более ранее начало массовых распродаж товаров, которые на этот раз будут честнее по отношению к покупателям", — поделился точкой зрения эксперт.

У каждого ритейлера-"середнячка", на складах хранится товар примерно на сумму 10 млрд рублей, пояснил Федоров, покупателей и сейчас сложно завлечь в магазин акциями и скидками, особенно если они — фиктивные. В первую очередь, это касается ритейлеров бытовой техники и электроники. Именно для них, уверен аналитик, повышение НДС станет губительным — маржинальность в таких отраслях рынка не превышает 4-5%. А рост цен в "одну секунду" с января приведет и вовсе к полной катастрофе.

Игроки рынка уже начали готовиться к повышению НДС, считает аналитик, и предстоящие распродажи — часть этой "кампании".

"Мы прогнозируем попытки "избавится от товара" осенью. Большинство магазинов начнут традиционные распродажи раньше, а предложения будут еще более выгодными. Стремление всё распродать подарит гражданам настоящий праздник невероятных скидок", — отметил эксперт в интервью изданию.

Он также добавил, что цены пойдут в рост после нового года, при этом товары подорожают не на 2%, а примерно 0,9–1,3%. Конкуренция не позволит ритейлерам резко повышать цены, рост стоимости товаров будет не столь болезненным, но в то же время — неизбежным.

У праздника скидок есть и оборотная сторона, которая сыграет на руку ритейлерам, но не покупателям — после распродаж будет создан искусственный дефицит, что позволит ослабить конкуренцию на рынке, резюмировал эксперт.