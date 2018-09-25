Российский аукционный дом нашел покупателя на офис Сбербанка

Бывший офис Сбербанка продали за 106 млн рублей. Фото: сайт "Российского аукционного дома"

Шестиэтажное здание с видом на Амурский залив продано за 106 млн рублей

25 сентября, PrimaMedia. Российский аукционный дом (РАД) продал бывший офис Сбербанка на ул. Станюковича во Владивостоке, передает ИА PrimaMedia.

На продажу было выставлено шестиэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м во Владивостоке, в районе Эгершельд, в непосредственной близости от концертного комплекса FESCO-Hall и яхт-клуба "7 футов". В аукционе приняло участие два претендента. Победитель торгов приобрел лот за 106 млн рублей.

"Мы довольны результатами торгов. Так как объект достаточно крупный для Владивостока, мы искали инвестора в том числе и в соседних регионах. Но в результате покупателем стала местная компания. Благодаря хорошей локации, инвестор сможет реализовать здесь успешный гостиничный проект", – комментирует Дмитрий Пуриков, директор Приморского филиала РАД.

Напомним, Сбербанк через РАД выставлял здание на торги несколько раз. Первый раз аукцион провели в ноябре 2017 года, тогда цена лота составляла 167 млн рублей. Второй раз пытались продать за 133,6 млн рублей. Параллельно здание предложили к аренде.

По мнению опрошенных экспертов, наиболее эффективным использованием объекта станет переделка в апарт-отель со СПА-комплексом и рестораном в цокольных этажах. Но характер окружения здания (жилые и административные здания разного состояния и годов постройки), его местоположение (не очень удобные подъездные пути), не будут способствовать увеличению спроса среди потенциальных клиентов гостиницы. Объект удален как от деловой части города, так и от основных достопримечательностей. Кроме того, и в центральной части города, и на территории острова Русского есть немало средств размещения, которые могут удовлетворить спрос клиентов даже в сезон пиковой деловой активности (например, во время ВЭФ). Возможным целесообразным использованием здания было бы его перепрофилирование в комплекс апартаментов на продажу.

При этом на первом и цокольных этажах здания можно разместить ресторан, СПА— или фитнес-центр и т.п. К тому же, неподалеку ведется строительство жилого комплекса "Гавань Резиденс". Это может оказать положительное влияние на имидж района, а с учетом реконструкции здания в комплекс апартаментов будет создаваться синергетический эффект и, возможно, послужит развитию инфраструктуры и созданию новых качественных объектов на территории всего района в будущем.