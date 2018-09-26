Вегетарианская еда во Владивостоке: в кафе – за деньги, на улице – бесплатно

Вегетарианские булочки. Фото: ИА PrimaMedia

Приверженцы особой философии питания кормят нуждающихся дважды в неделю

26 сентября, PrimaMedia. Вегетарианцев во Владивостоке не так много – и практически все они так или иначе знакомы между собой, а то и реализуют совместные социальные проекты – например, кормят бездомных. Накануне Всемирного дня вегетарианства, который отмечается 1 октября, корреспондент ИА PrimaMedia побеседовал с директором и волонтерами фонда "Пища жизни", которые дважды в неделю устраивают раздачу бесплатной еды возле вокзала прибрежных морских сообщений.

Кухня фонда "Пища жизни" - вегетарианская. Фото: ИА PrimaMedia Кухня фонда "Пища жизни" - вегетарианская. Фото: ИА PrimaMedia Кухня фонда "Пища жизни" - вегетарианская. Фото: ИА PrimaMedia Кухня фонда "Пища жизни" - вегетарианская. Фото: ИА PrimaMedia Кухня фонда "Пища жизни" - вегетарианская. Фото: ИА PrimaMedia Кухня фонда "Пища жизни" - вегетарианская. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

В назначенный час дважды в неделю – по вторникам и пятницам – микроавтобус фонда "Пища жизни" появляется на своем обычном месте, и тут же к нему выстраивается очередь: неимущие получают горячее блюдо – густую похлебку из злаков или бобовых, самодельный хлеб, сладкую ватрушку и компот. Многие благодарят за сытный вегетарианский обед. По словам Степана Степанова, люди меняются, получая помощь – и не раз бывшие бездомные находили силы выправиться, устроиться на работу, обрести жилье. Хотя волонтеры фонда не ведут душеспасительных бесед – они просто кормят нуждающихся. Сейчас Степан Степанов и его соратники лелеют замысел о стационарной столовой, где можно было бы устраивать раздачи бесплатной еды ежедневно, а не два раза в неделю. Вопрос об этом обсуждался уже и на комитете Думы Владивостока – депутаты посоветовали фонду подать заявку в мэрию, выбрав одно из пустующих муниципальных помещений.

Среди партнеров "Пищи жизни" — вегетарианское кафе "Ганга", которое славится индийской кухней. В меню здесь помимо растительных салатов и супов присутствуют необычные блюда: например, сосиски из пшеничного белка, чечевичные котлеты, вегетарианская колбаса, запеканка со шпинатом, "Шраддха" — вегетарианский вариант популярного салата "Шуба" с морской капустой, оливками и домашним майонезом. Самое дорогое блюдо стоит 170 рублей, а бездрожжевые пирожки с капустой – 35. То есть, вегетарианская кухня – это еще и заметная экономия бюджета.

Недавно одним вегетарианским кафе во Владивостоке стало больше – новая точка открылась неподалеку от городского ГАИ на Фонтанной. Ее хозяева – сами приверженцы растительной пищи. В меню – овсяная каша, гранола – злаково-медовая смесь, фалафель – жареные шарики из бобовых, травяные чаи. Однако здешние цены нельзя назвать социальными – например, порция овсянки стоит 100 рублей. Зато посетители отмечают неизменно приветливую атмосферу нового заведения.

Вегетарианство вообще — не просто диета, а своеобразная философия, к которой мясоеды зачастую относятся скептически. Однако на данный момент вегетарианцами является примерно 10 % населения планеты, что довольно существенная цифра. С инициативой объявить 1 октября Всемирным днем вегетарианства выступили в 1977 году представители Североамериканского вегетарианского общества. В 1978 году их поддержал и Международный вегетарианский союз. Главной целью учреждения такого дня стало распространение идей вегетарианства среди мировой общественности и стремление доказать пользу данного образа жизни для здоровья человека.

Кухня фонда "Пища жизни" - вегетарианская. Фото: ИА PrimaMedia Команда владивостокского фонда "Пища жизни". Фото: ИА PrimaMedia Раздача еды волонтерами фонда "Пища жизни". Фото: ИА PrimaMedia Компот для нуждающихся от фонда "Пища жизни". Фото: ИА PrimaMedia Микроавтобус фонда "Пища жизни". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.