Храните деньги в сберегательной кассе: в России выросли ставки по рублевым вкладам

Храните деньги в сберегательной кассе: выросли ставки по рублевым вкладам. Фото: Антон Балашов

Тенденция замечена после повышения ключевой ставки

25 сентября, PrimaMedia. Центробанк обнародовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций. Выяснилось, что по итогу повышения ключевой ставки регулятором, выросли процентные ставки и по депозитам, сообщает ИА PrimaMedia.

По сравнению с первой декадой сентября, когда средняя максимальная ставка составляла 6,61%, по итогу второй декады регулятор выявил повышение ставок до 6,65%.

В список банков для мониторинга включены 10 крупнейших кредитных организаций, привлекающих наибольший объем денежных средств от физических лиц. Это Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Эксперты прогнозируют и дальнейшее повышение ставок по рублевым вкладам.

Напомним, Банк России поднял главную цифру страны — ключевую ставку 14 сентября, впервые за последние почти четыре года — до 7,5% годовых.

Ранее в этом году регулятор уже дважды снижал ставку на 0,25% — в начале года цифра равнялась 7,75% и перед повышением составляла 7,25%.

Предыдущее повышение было в декабре 2014 года, когда регулятор резко поднял ключевую ставку ради спасения рубля во время катастрофического обвала.