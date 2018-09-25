Храните деньги в сберегательной кассе: выросли ставки по рублевым вкладам. Фото: Антон Балашов

Храните деньги в сберегательной кассе: в России выросли ставки по рублевым вкладам

Тенденция замечена после повышения ключевой ставки

25 сентября, PrimaMedia. Центробанк обнародовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций. Выяснилось, что по итогу повышения ключевой ставки регулятором, выросли процентные ставки и по депозитам, сообщает ИА PrimaMedia.

По сравнению с первой декадой сентября, когда средняя максимальная ставка составляла 6,61%, по итогу второй декады регулятор выявил повышение ставок до 6,65%.

В список банков для мониторинга включены 10 крупнейших кредитных организаций, привлекающих наибольший объем денежных средств от физических лиц. Это Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Эксперты прогнозируют и дальнейшее повышение ставок по рублевым вкладам.

Напомним, Банк России поднял главную цифру страны — ключевую ставку 14 сентября, впервые за последние почти четыре года — до 7,5% годовых.

Ранее в этом году регулятор уже дважды снижал ставку на 0,25% — в начале года цифра равнялась 7,75% и перед повышением составляла 7,25%.

Предыдущее повышение было в декабре 2014 года, когда регулятор резко поднял ключевую ставку ради спасения рубля во время катастрофического обвала.

Комментарии
деньги (финансы)

С 26 сентября банки начнут блокировать сомнительные платежи

08:50

Сбербанк повысил ставки долларовых вкладов

22 сентября, 11:25

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia