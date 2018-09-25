Храните деньги в сберегательной кассе: в России выросли ставки по рублевым вкладам

25 сентября, PrimaMedia. Центробанк обнародовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций. Выяснилось, что по итогу повышения ключевой ставки регулятором, выросли процентные ставки и по депозитам, сообщает ИА PrimaMedia.
По сравнению с первой декадой сентября, когда средняя максимальная ставка составляла 6,61%, по итогу второй декады регулятор выявил повышение ставок до 6,65%.
В список банков для мониторинга включены 10 крупнейших кредитных организаций, привлекающих наибольший объем денежных средств от физических лиц. Это Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Эксперты прогнозируют и дальнейшее повышение ставок по рублевым вкладам.
Напомним, Банк России поднял главную цифру страны — ключевую ставку 14 сентября, впервые за последние почти четыре года — до 7,5% годовых.
Ранее в этом году регулятор уже дважды снижал ставку на 0,25% — в начале года цифра равнялась 7,75% и перед повышением составляла 7,25%.
Предыдущее повышение было в декабре 2014 года, когда регулятор резко поднял ключевую ставку ради спасения рубля во время катастрофического обвала.