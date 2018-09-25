«Авторынок потихоньку умирает»: в день 25-летия «Зеленки» продавцы грустят о былом

Рынок "Зеленый угол" уменьшается с каждым годом. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Нынешний покупатель – человек, который хочет сэкономить либо на топливе, либо на самой машине

25 сентября, PrimaMedia. Свое 25-летие главный авторынок Владивостока "Зеленый угол", или по-народному "Зеленка", празднует в упадочном настроении. Если в былые году стоянки с автомобилями занимали все окрестные сопки, поражая многообразием сверкающего на солнце японского подержанного автопрома, то сегодня на скромных остатках былого великолепия продавцы ждут своих клиентов, а покупатели уныло бродят вдоль рядов наполированых авто и удивляются ценам.

— Я здесь работаю где-то с 1995 – 1996 года, продажи идут по чуть-чуть, однако не так, как раньше. Если несколько лет назад жители Владивостока могли менять машину раз в полгода, то сейчас передвигаются на одном и том же авто по несколько лет. Просто нет денег, — рассказал старожил рынка Аркадий.

Он отметил, что сегодня покупатели предпочитают брать самые дешевые и экономичные модели, за дорогими приходят редко, еще реже — за каким-то конкретным авто. Коллега Аркадия Алексей добавляет, что рынок потихоньку умирает.

Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 12

По словам торговцев, нынешний покупатель – человек, который хочет сэкономить либо на топливе, либо на самой машине. В приоритете малолитражки и гибриды, приобретение дорогих авто – большая редкость.

— Сейчас вы на рынке не встретите новичков, сегодняшние продавцы машин – это те, кто очень давно в этом деле, — отметил еще один торговец автомобилями Дмитрий. – Для одних "Зеленка" — это хобби на пенсии, для вторых – возможность заработка между рейсами в море, а для третьих – основной заработок.

Многие собираются здесь уже не только для самой продажи машин, но и для того, чтобы поговорить с коллегами, обсудить какие-то животрепещущие новости. Вроде и работа есть, а вроде и нет.

— Когда ты много лет посвятил одному делу, очень сложно поменять сферу деятельности. Да и нельзя сказать, что продаж совсем нет. Есть. Было бы не выгодно, все мы бы этим не занимались, — отметил другой старожил "Зеленки" Евгений. – Больше всего народу приходит в выходные, например, или в хорошую погоду. Иногда много людей, иногда нет совсем.

Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сейчас, от некогда огромного рынка, осталась лишь малая часть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 14

Так или иначе, но "Зеленка" вновь переживает упадок, из которого выбираться все сложнее и сложнее. В будущем некогда самый крупный авторынок может превратиться в жилой район. Застройщики давно "положили глаз" на эту территорию.

— Земельный участок, который занимает авторынок, не муниципальный, правообладатели там разные. По генплану и ПЗЗ данный участок предполагается как жилищная застройка, так и общественно-деловая. На части территории микрорайона "Зеленый угол" уже ведет строительство "Восточный луч". Пока действующего проекта планировки там нет. В перспективе он должен быть подготовлен, утвержден, сделан проект межевания, — отметили в мэрии.

Напомним, рынок "Зеленый угол" был образован 25 сентября 1993 года как замена стадиону "Строитель" в качестве полудикой площадки для торговли автомобилями с рук. Под него был выделен пустырь, прилегающий к улице Нейбута — принадлежащий ТОФ и министерству обороны. Новый арендатор, которым стало ООО "Березка" во главе с директором Геннадием Згиблым, тут же разровнял несколько площадок, вывез мусор, вырубил кусты и создал открытые стоянки для всех желающих. За несколько лет "Зеленка" стала самым большим авторынком России open-air и символом "праворульного движения".