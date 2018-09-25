3 дня, 36 часов: участников Русского MeetUp ждет хакатон по VR/AR-технологиям

Хакатон. Фото: ИА PrimaMedia

Соревновательный марафон по созданию VR/AR-проектов пройдет 4-6 октября, участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться

25 сентября, PrimaMedia. 4 октября стартует трехдневный хакатон по созданию проектов с технологиями виртуальной и дополненной реальности, проводимый в рамках Русского MeetUp-2018. Воплотить свои идеи в жизнь могут как студенты, так и профессионалы отрасли: программисты, инженеры, дизайнеры, 3д моделлеры, маркетологи и специалисты других направлений, заинтересованные в развитии в инновационной сфере. Для участия в хакатоне обязательна регистрация, сообщает ИА PrimaMedia.

Хакатон объединит IT специалистов нескольких регионов страны. Принять участие могут как сформированные команды, так и отдельные специалисты, которые в начале хакатона смогут собрать свою команду или присоединиться к уже сформированной команде с интересной идеей.

Для работы над проектами участникам необходимо принести с собой ноутбук или компьютер с установленным софтом для программирования (Unity/Unreal/др. необходимый софт). Не лишним будет захватить смартфон, необходимые устройства для разработки и демонстрации проектов.

На площадке хакатона будет организована зона для тестов проектов с VR/AR-устройствами: шлемы Oculus Rift и HTC Vive, очки HoloLense и даже MagicLeap, для которых уже возможно создавать свои уникальные проекты и стать одним из первых на мировом рынке.

Курировать участников хакатона будут менторы VR/AR-индустрии: директор Центра НТИ по VR/AR Александр Лукичев, президент AVRA Ассоциации AR/VR Екатерина Филатова, генеральный директор Modum Lab Дмитрий Кириллов, руководитель Лаборатории AR/VR Сбербанка Максим Козлов, креативный директор Modum Lab Денис Тамбовцев, диктор и тренер ораторского искусства Дмитрий Чумак, независимый специалист по социальным медиа Андрей Фрольченков.

Лучшие проекты получат ценные призы и консультационную поддержку со стороны Центра НТИ VR/AR и AVRA Ассоциации AR/VR.

Организаторами хакатона по VR/AR-технологиям являются Центр НТИ по нейротехнологиям, технологиям дополненной и виртуальной реальности, Дальневосточный федеральный Университет, AVRA Ассоциация AR/VR.