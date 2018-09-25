Названы главные опасности российских курортов. Фото: Юлия Никитина

Рейтинг подготовлен путём опроса туристов

25 сентября, PrimaMedia. Эксперты назвали главные опасности, подстерегающие туристов на российских курортах. Рейтинг подготовлен путём опроса отдыхающих в соцсетях, передает ИА PrimaMedia.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие опасности ждут туристов на отечественных курортах.

Как выяснилось, несмотря на изобилие хороших продуктов, свежих овощей и фруктов на курортах Кубани и Крыма, больше всего туристы опасаются отравиться несвежей едой. За этот пункт проголосовали 54% опрошенных.

Немало опасений у отдыхающих вызывают также навязчивые торговцы. Такие страхи преследуют 21% респондентов.

На третьем месте "фобий" следует опасение пораниться осколками стекла или получить удар током (13%).

Меньше всего отдыхающие боятся карманников и медуз (по 6% опрошенных).

Напомним, на днях в курортной Джубге на Кубани двое туристов во время полета с парашютом над побережьем получили удар током, зацепившись за провода электросети.