В России ввели уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Государственная дума РФ. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Соответствующий закон приняла Госдума РФ в третьем, окончательном чтении

25 сентября, PrimaMedia. В России введена уголовная ответственность за отказ в приеме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста. Соответствующий закон приняла сегодня Госдума РФ в третьем, окончательном чтении, сообщает ИА PrimaMedia.

Теперь за увольнение или отказ принять на работу людей предпенсионного возраста работодателей могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей (или в объеме заработка осужденного в течение периода до 18 месяцев). Также за это могут наказать обязательными работами на срок до 360 часов. Также в законе оговаривается, что предпенсионными возрастом считается период до пяти лет перед наступлением пенсионного возраста.

Напомним, что автором законопроекта является президент России Владимир Путин. Депутаты приняли закон без поправок. Теперь в Уголовном кодексе будет фигурировать новая статья "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".