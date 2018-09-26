Будем пробовать поднять затонувший док в этот четверг - директор "Славянского СРЗ"

Затонувший док. Фото: скрин с видео

В причинах инцидента судоремонтному заводу поможет разобраться сюрвейер

26 сентября, PrimaMedia. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ" Андрей Якимчук рассказал о планах поднять затонувший док уже к концу текущей рабочей неделе. Предприятие прибегнет к услугам сюрвейера, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 19 сентября, в поселке Славянка Приморского края при доковании разломался на две части и затонул плавучий док. Со слов Якимчука, на момент происшествия в доке находилось два плавсредства – сахалинский сухогруз "Восток" и БМРТ "Пионер Николаева", принадлежащий "Русской рыбопромышленной компании". Кроме того в доке работали два крана. Из-за образовавшегося дифферента краны начали скатываться вниз. Один из них рухнул и частично разрушился. В кабине находилась крановщица. По словам руководства завода, работница серьезно не пострадала.

По словам Якимчука, в настоящее время, руководство СРЗ ведет подготовительные работы по подъему затонувшего дока.

"Для того, чтобы поднять док, мы будем подавать сжатый воздух в танки (баки). Всего из 24-х танков у нас вышло из строя 20. В рабочем состояние — 4, и нам этого будет достаточно для подъема", — рассказал Якимчук.

Директор СРЗ также отметил, что компания планирует прибегнуть к услугам сюрвейера.

"Сюрвейер нам поможет разобраться в причинах аварии. Кроме того, с его помощью мы сможем оценить ущерб в полном объеме", — добавил он.