"Третий раз закинул старик..." Росимущество снова отказало Владивостоку в Нагорном парке

Нагорный парк с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia

Руководитель инициативной группы, разработавшей проект благоустройства парка, признался, что не ожидал такого фиаско

25 сентября, PrimaMedia. Федеральное Росимущество уже дважды отказало инициативной группе из Владивостока в передаче Нагорного парка, расположенного в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская, в собственность администрации города. К третьей попытке удалось подключить территориальное управление Росимущества по Приморскому краю, которое перенаправило соответствующий запрос вышестоящей федеральной структуре 24 июля. Однако ведомство уже готовит очередной отказ, сообщил ИА PrimaMedia Дмитрий Алексеев, бизнесмен, глава инициативной группы по спасению Нагорного парка.

"“И третий раз закинул старик…” обращение в Росимущество о передаче в муниципальную собственность территории Нагорного Парка. Но у нас не сказка, и поэтому и в третий раз “невод” пришел пустым. Нужно признать, что я не рассчитывал на подобное фиаско. За год трижды стучаться с челобитной, провести всю нужную работу и все равно получить от ворот поворот – это достаточно необычно. Все, что можно было сделать в Приморье, было сделано. Большую работу провела как администрация Владивостока, так и местное Росимущество. Но Москва непреклонна. Даже не совсем понимаю почему. Наиболее вероятная версия, что просто так работает неповоротливая машина госуправления. В итоге, ситуация с Нагорным парком практически не сдвинулась с места", – написал Дмитрий Алексеев в социальных сетях.

В личном разговоре с корр. ИА PrimaMedia Алексеев уточнил, что первые две попытки обратиться в Росимущество были сделаны от администрации Владивостока. В третий раз инициативная группа обратилась уже в местное подразделение Росимущества.

"По закону они обязаны были перенаправить обращение в федеральное Росимущество, что и было сделано. И хотя бумажной копии ответа из Москвы у меня еще нет, но по моей информации, и на третье обращение Москва ответила отказом", – уточнил Дмитрий Алексеев.

Напомним, свой первый отказ передать городу Нагорный парк Федеральное агентство по управлению государственным имуществом сопроводило указанием на то, как нужно правильно оформить запрос, чтобы дело решилось положительным исходом. Однако доработка запроса не помогла.

Перед третьим запросом Приморское территориальное управление провело проверку обсуждаемого земельного участка площадью 11,8 гектар. Участок является многоконтурным и состоит из двух: 25:28:010022:245 и 25:28:010022:246. На одной из частей парка находятся металлические гаражи и гаражные боксы. По сообщению Росимущества, сейчас ведется работа по досудебному урегулированию спора. Отдельно выделяется вопрос о недострое на одном из участков, принадлежавшем ООО "Адонис". Проверка установила, что право собственности ООО "Адонис" на объект признано отсутствующим.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, история о благоустройстве Нагорного парка во Владивостоке началась в сентябре 2017 года, когда при участии всего 11 человек проект планировки территории в районе улиц Шефнера и Шилкинской прошел публичные слушания. Кроме предложений о замене малоэтажной застройке многоэтажной, было и предложение о строительстве на верхушке сопки здания малокомплектной школы.

Однако тогда генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев высказался, что строительство там малокомплектной школы вышло бы нерентабельным делом, тем более, что под школу пытались отвести верхушку сопки, где ее практически невозможно построить, потому что необходимо сильно сглаживать рельеф. Также его возмутило, что часть территории уже превратили в автостоянку. А вот для парка с благоустроенной видовой площадкой местность в том районе, по словам Алексеева, почти идеальная.

Тогда предприниматель заявил, что надо сделать это место знаковым для Владивостока, с хорошей посещаемостью и узнаваемостью, дорожками, лавочками и беседками. Кроме того, там должна быть детская и культурная зоны и другие объекты благоустройства.

Уже в ноябре 2017 года начался конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка. Определить новый облик парка предложили самим горожанам. До 15 декабря организаторы конкурса принимали заявки от заинтересованных творческих организаций.

В феврале авторитетное жюри подвело итоги конкурса и составило рейтинг лучших концепций благоустройства Нагорного парка. Победителями конкурса признали сразу два проекта – от компании Concrete Jungle и от мастерской SKAMEYKA. Каждому из победителей достался приз в размере 200 тысяч рублей. Специальным призом и премией в 100 тысяч рублей отметили проект от Лаборатории ландшафтной архитектуры ДВФУ. Отметим, что горожане тоже принимали участие в голосовании. Идею поддержал и мэр города, который в своем графике тоже нашел время присоединиться к составлению рейтинга концепций.

"Сам факт этого события очень важен. Предприниматели Владивостока, как в годы его становления, вновь перешли к действиям, нацеленным на благоустройство, готовы вкладывать в проекты развития, чтобы жизнь в городе стала лучше и комфортнее. Меценатство – благородная традиция Владивостока, и я рад, что сегодня есть люди, ее продолжающие. Дмитрий Алексеев – пионер, примеру которого, надеюсь, последуют многие", – пожелал Веркеенко.

После утверждения концепций и эскизных проектов перешли к проектированию самого парка и приступили к решению вопроса с землёй, который остается актуальным до сих пор.

Кстати, в апреле этого года краевая администрация сообщала, что по словам депутата Государственной Думы, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, во Владивостоке вместе с потенциальными инвесторами уже осмотрены несколько площадок под строительство современного спортивно-туристического центра, включающего канатную дорогу. Наиболее удачное место для его размещения – Нагорный парк. Проект полностью вписывается в генеральный план развития Владивостока. Мнения инициативной группы, которая к тому времени активно продвигала свой проект благоустройства, по словам активистов, никто не спрашивал.

Справка: Нагорный парк находится в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. В свое время именно от Нагорного парка до Гайдамака планировался еще один фуникулерный маршрут Владивостока. Постановление губернатора № 199 от 21.03.1996 именует это место "Нагорный парк "3-я Рабочая" и относит к землям рекреационного назначения.