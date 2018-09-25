Не сложнее смартфона: автомобили Toyota оснастят ОС Android

Toyota. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Автоконцерн начнет устанавливать операционную систему уже этой осенью

25 сентября, PrimaMedia. Японский автогигант Toyota планирует оснастить свои автомобили операционной системой Android, наподобие той, что установлена в смартфонах, сообщает ИА PrimaMedia.

В автомобилях Toyota она появится уже в октябре 2018 года. Операционная система Android Auto призвана сделать управление автомобилем проще, а также это существенный шаг по созданию "умной" машины.

Японский автоконцерн заключил соглашение с Google, разработчиком ОС, о непосредственной технической поддержке этого начинания. В октябре 2018 года на автомобили Toyota будут устанавливать соответствующее программное обеспечение. Android Auto представляет собой операционную систему, приспособленную под бортовой компьютер автомобиля. Появится возможность привязать свой смартфон под ОС Android к автомобилю и пользоваться плеером и другими функциями, находясь за рулем.