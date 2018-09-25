Демонстрация сада ниваки. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Украсить город садовыми бонсаями предлагает владивостокский бизнесмен

Сейчас в городе проходит конкурс на лучшие реализованные проекты по благоустройству

25 сентября, PrimaMedia. Посадить садовые бонсаи из мини-сосен в нескольких районах Владивостока предлагает руководитель компании "Формат-Авто" Юрий Щербак. С таким проектом его предприятие участвует в конкурсе проектов благоустройства общественных территорий, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке могут появиться сады ниваки. Первый такой уже радует горожан на улице Фадеева, 65а. С идеей создания садовых бонсаев и в других уголках города выступил руководитель компании "Формат-Авто" Юрий Щербак. 14 лет назад он высадил миниатюрные сосны рядом со своей автомастерской, расположенной на улице Фадеева, и уже тогда решил, что это будут не просто самостоятельно растущие деревья, а настоящий сад ниваки. Свой опыт он хочет воплощать и в других районах города.

Сегодня компания "Формат-Авто", как и многие другие организации краевого центра, участвует в городском конкурсе на лучшие реализованные проекты по благоустройству общественных территорий. В числе конкурсантов не только коммерческие организации, но и социальные учреждения, и придомовые территории.

"У меня уже есть большой опыт в создании садов бонсай. Это направление в Японии называется ниваки. Я очень хотел бы, чтобы такие сады появились и в других уголках нашего города. Готов лично в этом участвовать", — сказал Юрий Щербак.

Сады ниваки

Сады ниваки. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Сегодня, 25 сентября, члены специальной комиссии начали осмотр территорий конкурсантов. Они объезжают коммерческие предприятия, социальные учреждения и придомовые территории, чтобы выбрать лучшие реализованные проекты по благоустройству общественных пространств.

В числе конкурсантов — Приморский краевой перинатальный центр. Учреждение, открытое сравнительно недавно — 4 года назад, уже встречает гостей прекрасной территорией с зонами отдыха, аллеей памяти ветеранов, многочисленными цветочными композициями и красочными фигурами.

Территория при Приморском краевом перинатальном центре

Территория при Приморском краевом перинатальном центре. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

"Замечательно, что по инициативе главы города Виталия Веркеенко у нас проводятся такие конкурсы. Мы с радостью решили в нём поучаствовать и на своём примере показать, как можно благоустроить территорию. Считаю, что в благоустройстве и создании красоты в родном городе должны участвовать все – и граждане, и предприятия всех форм собственности. Если каждый приложит небольшое усилие, то наш город станет поистине красочным и цветущим", — подчеркнула главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Территория при Приморском краевом перинатальном центре

Территория при Приморском краевом перинатальном центре. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Отметим, что конкурс на лучший реализованный проект по благоустройству территории впервые проводится в этом году в краевом центре по поручению главы Владивостока. Жюри выбирает лучших в трёх номинациях: придомовая территория, территория учреждения социальной сферы и территория коммерческого предприятия. За звание победителей сражаются также ТОС "Спутник Владивостока", многоквартирные дома на Толстого, 45, Военном шоссе, 5а, и другие.

Благоустроенная территория

Благоустроенная территория. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Главными критериями оценки конкурсантов называются оригинальность, соответствие благоустроенной территории назначению и потребностям населения, сложность выполненных работ, санитарное содержание территории, а также озеленение. Конкурсная комиссия оценивает каждую территорию по 10-бальной шкале. По результатам конкурса будут определены по три победителя в каждой номинации. Они получат призы и грамоты от администрации Владивостока, а все участники конкурса будут награждены Благодарственными письмами.

"С удовольствием пожму руку тому, кто лучше всех благоустроит свою территорию, на радость всем жителям города", – подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса на лучший реализованный проект по благоустройству территории состоится уже в октябре текущего года.

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