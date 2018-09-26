Георгий Карлов: Дальнему Востоку нужны «умные города»

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Делегация парламентариев из России вернулась из Сингапура, с Генеральной ассамблеи Межпарламентской организации стран Юго-Восточной Азии

26 сентября, PrimaMedia. Дальнему Востоку следует двигаться по пути внедрения современных цифровых технологий для управления городским и сельским хозяйством, концепцию "умных городов" сегодня уже развивает Сингапур. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. В Республике Сингапур состоялась 39-я Генеральная ассамблея Межпарламентской организации стран Юго-Восточной Азии (АSEАN), принимающей стороной стал парламент Сингапура. Российскую парламентскую делегацию представляли депутаты Госдумы РФ Георгий Карлов и Алексей Чепа, члены Совета Федерации — Рафаил Зинуров, Степан Жиряков, — сообщает ИА PrimaMedia.

— Повестка заседания стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, где Россия присутствовала в качестве наблюдателя, не политическая. Это вопросы экономического сотрудничества, создание зоны свободной торговли, внедрения новейших технологий, развитие региональной инфраструктуры, долголетие и многое другое, что созвучно с целями развития Дальнего Востока, — сказал Георгий Карлов.

По его словам, государства АSEАN добились значительных результатов в вопросах регионального развития. Российская делегация выразила большой интерес к предложенной Сингапуром концепции "умных городов", что предполагает "цифровизацию" городского хозяйства, а кроме этого — управление водными ресурсами, утилизацию отходов, комплексное развитие жилищной и транспортной инфраструктуры.

— Я считаю, что внедрение новейших цифровых технологий для управления процессами развития Дальнего Востока и хозяйствования повысят эффективность принимаемых решений и поспособствует улучшению городской и сельской социальной среды, — отметил Георгий Карлов.

Российская сторона отметила, что концепция "умных городов" соотносится с заявкой Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025 "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". Делегация выразила надежду, что страны Юго-Восточной Азии поддержат заявку РФ на проведение выставки "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге.

В рамках круглого стола, состоявшегося между странами АSEАN и российской делегацией, состоялся обмен опытом в области климатической деятельности и активного долголетия.

Российская сторона рассказала о целях сократить выбросы парниковых газов, снизить энергоемкости экономики, перевести предприятия на новые технологии. Также коллеги из АSEАN ознакомились с задачами и направлениями "Стратегии действий в интересах старшего поколения России" до 2025 года, и национальными проектами в данной сфере.

Спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Цзын и премьер-министр Тед Чи Ин отметили, что роль АSEАN в АТР растёт. Идёт работа по усилению региональной и экономической интеграции, построения единого экономического пространства в Юго-Восточной Азии, что зависит от гармонизации законодательств стран АSEАN, где ведущую роль играют парламентарии.

— Заявленное развитие России на Восток обязывает нас уделять внимание большинству интеграционных процессов, происходящих в Азии, российский Дальний Восток входит в зону АТР. И от сегодняшнего партнёрского сотрудничества со странами Азии зависит будущее экономическое развитие Дальнего Востока, — отметил Георгий Карлов.

Участие в ассамблее приняли парламентские делегации из 10 стран АSEАN: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, а также парламентарии, из государств, имеющих статус наблюдателей: Австралия, Белоруссия, Европарламент, Канада, Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Восточная Тимора и Российская Федерация.

Следующее заседание пройдёт в городе Бангкок, в Таиланде в августе 2019 года.