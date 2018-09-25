Общество. 25 сентября, 23:15
Буря. Фото: pixabay.com

Тайфун "Трами" может принести в Приморье сильный ветер

Синоптики рассматривают два варианта развития ситуации

25 сентября, PrimaMedia. Тайфун "Трами", перемещающийся над морской акваторией к югу Восточно-Китайского моря, может принести в Приморье сильный ветер. Это коснется прибрежных районов региона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Сегодня утром, 25 сентября, тайфун "Трами", образовавшийся в прошедшие выходные, находится в районе с координатами 19,6° с.ш., 128,7° в. д., давление в его центре достигает 915 гПа. Максимальный ветер вблизи центра усилился до 52 м/с. Пока тайфун смещается над морской акваторией и угрожает лишь судам, которые могут оказаться на его пути. Двигаясь на северо-запад, в конце рабочей недели он выйдет на юг Восточно-Китайского моря. Но далее развитие событий имеет два основных сценария. По одной из версий, над акваторией моря тайфун повернёт на север и около суток будет смещаться в этом направлении. Затем вихрь развернётся на северо-восток и в воскресенье обрушится на Японию проливными дождями и ураганным ветром. Пройдя над южными островами, в ночь на понедельник он выйдет на юг Японского моря. В дальнейшем "Трами" пройдёт над севером Японии и уйдёт в Тихий океан. На погоду Приморского края тайфун прямого влияния не окажет, но может повлиять на ветровой режим. Над акваторией Японского моря увеличатся градиенты давления и в прибрежных районах Приморья усилится ветер. По другой версии, выйдя на Восточно-Китайское море, тайфун направление движения не поменяет, а продолжит смещаться на северо-запад, и на его пути окажется остров Тайвань. Затем "Трами" выйдет на Южный Китай. В этом случае на погоду Приморского края тайфун влияния не окажет вовсе. Примгидромет проводит регулярный мониторинг ситуации, привлекая разные расчётные схемы. Информация о дальнейшем развитии будет уточняться.

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