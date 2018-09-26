Госдума приняла новый закон о митингах из-за 660 пикетов, заявленных в одном месте. Фото: Антон Новгородов

Участились случаи злоупотребления со стороны митингующих, пояснили авторы инициативы

26 сентября, PrimaMedia. Госдума приняла в третьем окончательном чтении проект закона, который обязывает организаторов митинга уведомлять людей и уполномоченные органы не менее, чем за день до пикета. Новая норма вызвана злоупотреблениями со стороны митингующих, поясняется в документе, в частности, когда в одном месте были заявлены 660 пикетов и ни один из них не состоялся, передает ИА PrimaMedia.

Согласно закону, организатор в случае отмены мероприятия должен предупредить граждан и уведомить в письменной форме уполномоченные органы не менее, чем за один день.

В последнее время участились случаи, отмечают авторы документа в пояснительной записке, когда на основании заявлений исполнительные органы обеспечивают проведение митинга, а организаторы отменяют пикет, "забыв" об этом проинформировать.

"Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер. Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие)", — отмечается в пояснительной записке.

В документе указано, что в случае санкционированного митинга на место его проведения прибывают сотрудники полиции и медики, осуществляется доставка рамок и металлодетекторов. В случае с пикетами в Петербурге силовики и карета скорой помощи простояли вхолостую в течение 11 часов, ни одно из заявленных 660 мероприятий не было проведено. Кроме того, нередко, для проведения митинга приходится перекрывать дороги, привлекать автоинспекторов и создавать неудобства водителям, поясняется в документе, и тоже не всегда эти мероприятия бывают оправданны, если митинг сорван по вине организаторов.