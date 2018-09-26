Систему распознавания лиц предлагает ввести Минстрой

Видеокамера. Фото: ИА PrimaMedia

Она поможет разыскать должников и оплатить проезд в общественном транспорте

26 сентября, PrimaMedia. Систему распознавания лиц предполагает включить в стандарт "смарт-сити" Минстрой. Она поможет списывать средства со счетов в банке, например, если гражданин вошел в автобус, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", инициатором такой разработки выступил Минтранс, обосновывая нововведение удобством пользования пассажиров. При этом ведомство сослалось на опыт Китая. В качестве экспертов планируется призвать Huawei.

По информации представителя Минстроя, во всех городах России установлено значительное количество видеокамер и инфраструктура, в целом, создана. Дальнейший процесс может быть "стремительным". Эксперты отмечают, что процесс установки камер и серверов технически несложный, поэтому в ближайшем будущем подобные системы могут быть внедрены повсеместно. Их можно использовать в том числе для поиска пропавших. Стоимость подключения к каждой камере зависит от сценария использования и типа камеры: от 200 рублей до нескольких тысяч.

В "Ростелекоме" признают, что оборот таких данных — очень чувствительная тема, поэтому, как и в других странах, в России единая биометрическая система создается под контролем государства. На первом этапе в сотрудничестве с Центробанком она внедряется в интересах банковской сферы. Уже проводились эксперименты по распознаванию лиц для бесконтактного прохода в музеи, и в дальнейшем система будет развиваться, уверены в компании.

В сентябре 2017 года о внедрении системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц объявили власти Москвы. Сообщалось, что столичная сеть включает в себя 160 тысяч видеокамер и охватывает 95% подъездов жилых домов. Лица на записях сканируются, чтобы при необходимости можно было сравнить данные с информацией в различных базах — например, правоохранительных органов, когда речь идет о поиске правонарушителя, указано на портале мэра Москвы. Система способна установить личность человека на видео, его пол и возраст.