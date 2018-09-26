Питьевая вода. Фото: ИА PrimaMedia

Только 90% горожан пьют чистую воду

Правительство РФ намерено сделать это доступным для всего населения мелких и средних городов

26 сентября, PrimaMedia. Малые и средние города России смогут получить государственные субсидии на модернизацию систем водоснабжения. О готовности правительства поддерживать такие населенные пункты заявил замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, сообщает ИА Primamedia.

По информации ФедералПресс со ссылкой на пресс-конференцию чиновника, удалось достигнуть хороших результатов в течение последних шести лет. В частности в 2,4 раза сократилось количество аварий в системе водоснабжения, было заменен 23 тысячи км водопроводных сетей.

Система водоснабжения России, по словам представителя Минстроя, превышает расстояние до Луны в 1,5 раза.

Предполагается, что вследствие реализации направления "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология", почти все городское население страны к концу 2024 года будет употреблять воду, соответствующую санитарным стандартам. Пока что, по информации Роспотребнадзора, такая возможность есть только у 90% горожан.

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