Куда улететь в октябре, чтобы дешево

Выгоднее всего будет улететь осенью в Хельсинки. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Для туристов составлен список городов и стран, куда будут осенью недорогие авиабилеты

26 сентября, PrimaMedia. Если некоторые туристы еще ломают голову, куда дешево полететь в октябре, то у экспертов в области туризма уже есть ответ на этот вопрос, передает ИА PrimaMedia.

Выгоднее всего, говорят эксперты из OneTwoTrip, лететь из Москвы в октябре в Псков, Санкт-Петербург, Хельсинки и Лейпциг.

Если озвучить конкретную цену билетов, то в обе стороны она начинается от 2-х тысяч рублей. В данном случае речь идет не о зарубежных направлениях.

Дешевле всего обойдется перелет в Псков, куда реально в октябре попасть за 1780 руб.

Как пишет РИА Новости, в 2980 рублей обойдется перелет в Санкт-Петербург. Столько же нужно заплатить и за возможность посетить Самару и Чебоксары. Замыкает рейтинг недорогих направлений по России Ростов-на-Дону — перелет туда стоит 3100 рублей.

Билет в Минеральные воды и Казань оценили в октябре в 3600 рублей.

Дороже, но не глобально будет стоить перелет в Сочи, билет в данное направление оценивается в 4200 рублей. Гюмри – билеты в обе стороны пока что реально приобрести за 5010 рублей, а в Минск за 5900.

Переходим на зарубежные направления. Выгоднее всего будет улететь осенью в Хельсинки.

Если приобретать лоукостер, он обойдется в 4050 рублей.

Лейпциг — 4600 рублей, Дебрецен — 6300 рублей. В Дюссельдорф, Берлин и Стамбул можно попасть в это время от 6300 до 7000 рублей.