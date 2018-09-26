С большим отставанием тройку лидеров замыкает другой японский бренд – Nissan. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Эксперты составили ТОП-5 популярных машин у российской молодежи

Рейтинг удалось составить, проведя онлайн-опрос

26 сентября, PrimaMedia. На каких машинах предпочитает гнать по трассе или лавировать среди других автовладельцев молодежь – выясняли эксперты, составив перечень наиболее востребованных у молодых парней и девушек в России железных коней, передает ИА PrimaMedia.

Список составили эксперты из "Автостата", учитывая ответы молодых людей во время онлайн-опроса.

Получился такой ТОП-5: в фаворе у молодежи оказалась японская Toyota. 15,6% опрошенных ездит по российским дорогам именно на такой машине.

Недалеко "убежала" от лидера в рейтинге и LADA. 14,4% владельцев среди молодежи данной машины определило отечественный автомобиль на второе место.

Как пишет "Автостат", с большим отставанием тройку лидеров замыкает другой японский бренд – Nissan, на долю которого пришлось 6,4% опрошенных. А вот модельный рейтинг возглавляет продукция отечественного автопрома. Так, молодые россияне являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara, доля которого составляет 4,5% от всех участников опроса.

Согласно списку, Ford Focus и Toyota Corolla идут следующими. Ими владеют 3 и 2,7% водителей соответственно.

Эксперты сообщают, что LADA 110 и LADA Kalina тоже в пятерке лидеров.

Стоит добавить, что опрос проводился в течение трех лет, учитывая изменения во вкусах и предпочтениях на автомобильных рынках. Кроме этого, участие в опросе приняли жители разных городов России в возрасте до 35 лет и в количестве порядка 88 тысяч человек.

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