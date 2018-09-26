Производителей фальсификата накажут рублем

В административном и уголовном кодексе не прописано наказание тех, кто такую продукцию производит. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Законопроект, чтобы бороться с некачественной продукцией разработал Роспотребнадзор

26 сентября, PrimaMedia. На данный момент бороться с производителями некачественной продукции на законных основаниях сложно, так как нет такого законопроекта, где это было бы прописано. Поэтому Роспотребнадзор намерен изменить ситуацию, передает ИА PrimaMedia.

Законопроект, согласно которому можно будет наказывать производителей фальсификата специалисты из Роспотребнадзора готовы предоставить на рассмотрение правительству. Только так, возможно, будет наказывать тех, кто наживается на здоровье потребителей, передает РИА Новости.

Стоит вспомнить недавние проверки сотрудников Роспотребнадзора, когда эксперты, взяв пробы молочной продукции, которой изобилуют российские магазины, выявили ряд нарушений. Речь идет о твороге, масле и молоке.

Но в административном и уголовном кодексе не прописано наказание тех, кто такую продукцию производит. Роспотребнадзор будет добиваться того, чтобы был изменен кодекс о фальсификате и чтобы подделок на рынках не было.

Напомним, информагентство уже сообщало, что Росконтроль проверил глазированные сырки от разных производителей, которые вовсю продают на прилавках в городах России. Эксперты пришли к выводу, что качественной продукции на сегодняшний день нет. Поэтому лучше вычеркнуть из своей потребительской корзины глазированные сырки.