Принят закон о ежегодных оплачиваемых отпусках для многодетных родителей

Рродители и дети. Фото: ИА Primamedia

Он предполагает возможность самостоятельного выбора времени их использования

26 сентября, PrimaMedia. Работники, имеющие троих и более детей в возрасте до 12 лет, смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время. Законопроект прошел третье чтение в Госдуме, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению авторов закона, введение возможности самостоятельного выбора многодетными родителями удобного времени использования отпуска даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха.

"Защита детей, укрепление семейных ценностей — приоритетные задачи, которые ставит Президент РФ, и они должны находиться в центре нашего внимания", — заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.