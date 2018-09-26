Штрафами за выдачу ссылок на запрещенные сайты поплатятся российские поисковые системы

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Рядовых пользователей Интернета мера не затронет

26 сентября, PrimaMedia. 26 сентября вступает в силу закон, принятый Госдумой 5 июня, в соответствии с которым вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Простых интернет-пользователей закон не коснется, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, еще 1 ноября 2017 года вступил в силу закон об "анонимайзерах", согласно которому поисковикам было запрещено выдавать ссылки на запрещенные сайты. Реестр таких сайтов хранится на ФГИС — Федеральной государственной информационной системе. Владельцы "анонимайзеров" в случае невыполнения условия Роскомнадзора в течение 30 дней должны были быть заблокированы.

"Анонимайзерами" упрощенно называют любые аппаратно-программные решения, которые предназначены для того, чтобы скрыть от сервера реальный IP-адрес и другую идентификационную информацию пользователя, пользующегося услугами этого сервера. В том числе к ним могут относиться VPN — это совокупное название различных программ, позволяющих строить свои собственные виртуальные защищенные (шифрованные) сети передачи данных внутри сети Интернет. VPN, в частности, используют для доступа к заблокированным ресурсам. Также к "анонимайзерам" относятся прокси-серверы, Web-proxy, TOR, I2P и другие.

Новый закон распространяется только на операторов поисковиков, выдающих ссылки на запрещенные сайты.

Согласно разъяснению председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, если поисковик показывает рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, он попадает под действие российского законодательства и обязан подключиться к ФГИС Роскомнадзора. При этом в законе не устанавливается эта обязанность, скажем, для магазинов приложений, откуда человек может скачать приложение поисковой системы или анонимайзер, таких как Google Play, iTunes Store и т. д.

Наказанием за нарушения данного закона предусмотрены штрафы — от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч — для юридических.

Упоминание физических лиц связано с вероятностью того, что поисковая система может принадлежать одному человеку. В таком случае штраф для него составит от трех до пяти тысяч рублей.