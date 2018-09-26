Платежные карты. Фото: ИА PrimaMedia

Вхождение Сбербанка в кэшбэк-программу карт "Мир" позволит бюджетникам получить скидки

Сейчас на его долю приходится более половины всех выпущенных карт

26 сентября, PrimaMedia. К программе лояльности по картам "Мир" присоединился Сбербанк. В его доле находится 26 млн карт из 43 млн выпущенных, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", Национальная система платежных карт (НСПК) планирует развернуть программу скидок платежной системы "Мир" по всех российских регионах. Кэшбек по этим картам начал действовать еще в 2017 году, однако договориться со Сбербанком удалось только сейчас.

Пользователи "Мира" могут вернуть часть средств от покупки у партнера программы. Пока что их круг не очень велик, но вхождение в их число Сбербанка позволит привлечь большое количество участников потребительского рынка.

Размер кешбэка зависит от условий конкретного партнера, сейчас он составляет от 5 до 20%. Участвовать в программе и получать кешбэк может любой держатель карты "Мир" Сбербанка, зарегистрировавшись на портале privetmir.ru.

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