Отключение горячей воды продлили во Владивостоке из-за ремонтных работ. Фото: https://pixabay.com

Отключение горячей воды продлили во Владивостоке из-за ремонтных работ

Кроме того, энергетики приступили к плановой перекладке магистральной теплотрассы по ул. Посьетская (СПИСОК)

26 сентября, PrimaMedia. Энергетики филиала "Приморская генерация" завершили летне-осенние гидравлические испытания магистральных теплотрасс. На 10 участках тепловых сетей продолжается ремонт, в связи с чем отключение ГВС у жителей будет продлено. Помимо ремонтных работ на теплосетях, "Дальневосточная генерирующая компания" приступила к плановой перекладке магистральной теплотрассы по ул. Посьетская, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

У жителей следующих домов продлено отключение ГВС в связи с ремонтом на поврежденных теплосетях:

До 1 октября:

  • Батарейная: 2;
  • Западная: 13;
  • Морская 1-я: 20, 27;
  • Набережная: 1, 5, 7а, 9, 10, 13, 16, 20;
  • Станюковича: 3;
  • Тигровая: 7, 9.
  • 100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;
  • Гамарника: 18в, 22, 24в;
  • Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;
  • Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;
  • Постышева: 3, 5, 7, 9.

До 12 октября:

  • Академический: 2;
  • Володарского: 3а, 8, 8а;
  • Дальзаводская: 21, 27, 31;
  • Карла Либкнехта: 10а;
  • Корабельная Набережная: 6;
  • Лазо: 4, 6;
  • Металлистов: 3, 5;
  • Муравьева-Амурского: 15/17, 5, 7/9;
  • Петра Великого: 3;
  • Пушкинская: 6, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 8, 85;
  • Светланская: 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 86, 87, 87в, 88, 105, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 117, 123, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 167а, 169/171, 173;
  • Славянская: 17;
  • Тунгусская: 10, 10а, 12;
  • Уборевича: 6а;
  • Шкипера Гека: 15/1, 15/2, 16, 24, 26.
  • Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.

Помимо ремонтных работ на теплосетях, филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" приступил к плановой перекладке магистральной теплотрассы по ул. Посьетская. В связи с ремонтами на теплосетях от горячего водоснабжения до 1 октября будет отключена часть домов во Фрунзенском районе Владивостока:

  • Авраменко: 8, 9а, 17;
  • Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29;
  • Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
  • Захарова: 5;
  • Лейтенанта Шмидта: 29;
  • Посьетская: 3а, 5, 11;
  • Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
  • Чернышевского: 15.
  • Верхнепортовая: 9, 9а, 9в, 11, 11в, 25, 27, 27а, 29, 40а, 40а, 44а, 7, 70, 72 /1, 72 /2, 72 /3, 74, 76, 76а, 78;
  • Импортная: 15, 16;
  • Казанская: 1, 4 /6, 5, 7;
  • Керченская: 7, 9, 9а;
  • Крыгина: 1, 3, 5, 6, 15, 15а, 16, 17, 17а, 23, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 42а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86в;
  • Леонова: 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22а, 25, 27, 31, 33, 64, 66;
  • Морозова: 2, 4, 5, 7, 7б, 9;
  • Нижнепортовая: 2, 4, 6г;
  • Перекопский: 3, 5, 7;
  • Пологая: 53;
  • Розничная: 43;
  • Самарская: 10а;
  • Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
  • Сипягина: 6, 8, 8 /10, 10, 12, 15, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34;
  • Станюковича: 48 И;
  • Станюковича: 48 Л;
  • Станюковича: 48Н, 48А, 48В, 48Д, 48Е, 48Ж, 48К, 48М;
  • Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 4 /6, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9а, 10, 12, 14;
  • Ялтинская: 5, 6, 6а, 8а, 18.

Филиал "Приморская генерация" приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. Энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения.

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