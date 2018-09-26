Новых депутатов официально представили на заседании Законодательного собрания Приморья

Спикер Заксобрания Александр Ролик (справа) представляет коллегам Александра Щербакова. Фото: ИА PrimaMedia

Александр Щербаков и Юлия Марченко, доизбранные в ЗС ПК 9 сентября, получили удостоверения и депутатские значки

26 сентября, PrimaMedia. Депутатов-новичков Александра Щербакова и Юлию Марченко официально представили на заседании Законодательного собрания. Народные избранники получили соответствующие удостоверения и депутатские значки.Планируется, что сегодня также решится в какие комитеты они войдут, сообщает ИА PrimaMedia.

Во время 30-го очередного заседания Законодательного собрания, которое проходит сегодня, 26 сентября, председатель парламента Александр Ролик торжественно представил двоих депутатов-новичков коллегам. Он вручил народным избранникам удостоверения и депутатские значки. Кроме этого, во время заседания будет решено в какие из комитетов новички будут определены.

Как ранее сообщали в ЗС ПК, Александр Щербаков пожелал войти в состав комитета по региональной политике, а Юлия Марченко в комитет по экономической политике и собственности. Народные избранники их решение поддержали и поприветствовали своих коллег.

Юлия Марченко и Александр Ролик. Фото: ИА PrimaMedia Юлия Марченко. Фото: ИА PrimaMedia Александр Щербаков. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Вакантные места после себя оставили Константин Богданенко и Александр Костенко, сменив депутатскую работу на должности вице-губернаторов. Довыборы в ЗС ПК по двум округам проходили в единый день голосования 9 сентября. Показатели кандидатов от "Единой России" на довыборах в Законодательное собрание Приморья по двум одномандатным округам оказались немного выше, чем у их оппонентов из КПРФ. Так, в округе №4, куда входят Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район, с небольшим перевесом победил Александр Щербаков. Он обошел кандидата от КПРФ Надежду Телелюеву всего на 228 голоса.

На довыборах в Заксобрание от Уссурийска (округ №6) первое место оказалось за гендиректором сети "Фреш25" Юлией Марченко. За нее проголосовали 6622 человека, или 30,7%. Следом за ней с разрывом в 737 голосов идет кандидат от КПРФ Юрий Корнеев. Ему свой голос отдали 5885 избирателей, или 27,30%.