Вопрос о дате новых выборов в Приморье не находится в повестке Заксобрания. Фото: ИА PrimaMedia
#Выборы2018

Вопрос о дате новых выборов в Приморье не находится в повестке Заксобрания

Но его могут вынести дополнительным вопросом уже во время заседания

26 сентября, PrimaMedia. Вопрос о назначении даты новых выборов главы Приморья не внесен в повестку заседания Законодательного собрания в среду, но его могут вынести дополнительным вопросом уже во время заседания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗС могут рассмотреть вопрос о назначении даты новых выборов главы региона на очередном заседании 26 сентября.

"По нашей информации, этого вопроса, скорее всего, не будет. Но его могут вынести дополнительным вопросом уже во время заседания", — рассказал собеседник.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Не хочу я быть губернатором, там галстук носить нужно – Виталий Веркеенко про пост врио

Почти 300 млн рублей будут стоить Приморскому краю новые выборы главы региона – СМИ

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжит борьбу за пост губернатора Приморского края

Комментарии
депутаты выборы

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжит борьбу за пост губернатора Приморского края

24 сентября, 21:00

Андрей Ищенко: Бог есть Любовь

24 сентября, 11:55
Представители общественников Владивостока: глава города должен уйти в отставку
"Третий раз закинул старик..." Росимущество снова отказало Владивостоку в Нагорном парке

25 сентября, 16:45

Корпуса ДВГТУ на Орлиной сопке снесут ради возведения во Владивостоке музейного комплекса

25 сентября, 23:15

Тайфун "Трами" может принести в Приморье сильный ветер

25 сентября, 13:30

Не хочу я быть губернатором, там галстук носить нужно – Виталий Веркеенко про пост врио

25 сентября, 20:40

«Авторынок потихоньку умирает»: в день 25-летия «Зеленки» продавцы грустят о былом

25 сентября, 12:00

Морской фасад Владивостока "украсят" торговым центром рядом с Морвокзалом

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia