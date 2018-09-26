Русский MeetUp. Фото: ИА PrimaMedia
Русский MeetUp

Конференция разработчиков DevFest пройдет в рамках Русского MeetUp-2018

В программе мероприятия: лекции о последних разработках и технологиях, машинное обучение и многое другое

26 сентября, PrimaMedia. Конференция разработчиков DevFest Vladivostok пройдет в рамках дальневосточного IT форума Русский MeetUp-2018 (5-6 октября, ДВФУ). Участников ждут лекции о последних разработках и технологиях, машинном обучении, воркшопы и интерактивы от экспертов отрасли, сообщает ИА PrimaMedia.

В блок конференции DevFest Vladivostok войдут секции по языкам программирования Ruby, Elixir, Crystal от backend разработчика Алексея Крылова, мастер-класс по тестированию от инженера компании "Монастырев.рф" Анастасии Лапшиной, лекция по применению машинного обучения к обработке и анализу текстов на естественных языках от тимлида MadDevs Андрей Минкина. Разработчик CometServer Виктор Трапенок проведет воркшоп по организации видео чата с использованием FreeSwitch и WebRTC.

С подробной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия rumeetup.ru.

Напомним, что 5-6 октября во Владивостоке пройдет глобальная инновационная конференция Русский MeetUp. На площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский соберутся представители федеральной и региональной власти, высокотехнологичного бизнеса, авторы прорывных ИТ-проектов и инвесторы.

Программа мероприятия разделена на блоки: технологии и бизнес, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. Отдельным блоком выделена конференция для разработчиков DevFest, проводимая по всему миру и организуемая сообществом Google Developer Groups. Большую часть мероприятия займут панельные дискуссии и практические воркшопы по блокчейну, кибербезопасности и цифровому искусству. Кроме этого, в рамках Русского Meet Up-2018 представители власти и бизнеса обсудят цифровую трансформацию государственного управления и наметят стратегию развития информационного общества Приморского края.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, ООО "Центр Репутационных технологий Владивостока", Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ), Дальневосточное представительство фонда "Сколково".

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